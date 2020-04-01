【疫市營商】船皇38元抗疫餐吸客　熊本燒肉外賣可租燒烤爐

▲ 船皇、熊本燒肉、SUPERDON、LAB10及潮丸，推出38元抗疫優惠餐、外送服務及燒肉外賣。(船皇facebook圖片)

新冠肺炎疫情影響飲食業，澳創集團總監葉先生（Terrance）指，旗下5間食肆，包括船皇、熊本燒肉、SUPERDON、LAB10及潮丸，推出38元抗疫優惠餐、外送服務及燒肉外賣救亡。

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38元抗疫優惠餐延長至4月底，包括船皇下午茶大碗船麵連飲品一律38元；熊本燒肉推出3款日式飯售38元；SUPERDON推4款抗疫下午茶配味噌湯；LAB10外賣自取限定的泡菜牛肉鐵鍋飯或韓式炒粉絲；潮丸下午茶5款堂食抗疫餐。

▲ 船皇下午茶大碗船麵連飲品一律38元。（梁偉榮攝）

▲ 熊本燒肉推出3款日式飯售38元。(熊本燒肉facebook圖片)

▲ SUPERDON推4款抗疫下午茶配味噌湯。(SUPERDON facebook圖片)

▲ LAB10外賣自取限定的泡菜牛肉鐵鍋飯或韓式炒粉絲售38元。(LAB10 facebook圖片)

疫情下港人減堂食，餐廳推出外賣救亡。葉表示，餐廳本來有使用foodpanda外送平台，但平台會抽取佣金，變相客人和餐廳會多付金錢，故推出熊本速遞外送服務，一個電話可訂購3間餐廳銅鑼灣分店(船皇、熊本燒肉、SUPERDON)的外賣，惠顧滿100元或以上免費送貨。

▲ 熊本速遞外送服務。(熊本燒肉facebook圖片)

此外，燒肉亦可以外賣。熊本燒肉本周推出「在家燒肉無難度」外賣，只限港島區，惠顧滿600元免費送貨，可電話或掃描二維碼下單，2人份量套餐388起，有燒肉、海鮮、小食、飲品等，更允許客人租借室內燒烤爐和壽喜燒鍋，翌日上門取回。

▲ 熊本燒肉推出「在家燒肉無難度」外賣。(熊本燒肉facebook圖片)

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記者：朱悅瀅