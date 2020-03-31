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小米去年純利倒退26％　共售出1.25億部手機

股樓投資 20:43 2020/03/31

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小米集團（01810） 公布2019年度業績，純利100.44億元（人民幣，下同）按年跌25.9%；每股盈利0.423元，不派息。另一方面，雖受疫情影響令內地工廠關閉，但近日大部份生產已回復正常，且於3月下旬手機出貨量已經出現快速反彈。該股今日收報10.44元，升3.78%。 

去年小米營業額按年升17.7%至2058.39億元，其中智能手機部分收入按年升7.3%至1221億元，智能手機銷量達1.25億部，均價則按年升2.2%，今年公司將着重發展5G手機市場，且會在高端手機市場持續發力，使均價保持上升趨勢。至於IoT與生活消費產品方面，去年收入升41.7%至621億元，去年小米電視全球出貨量達1,280萬台，按年升51.9%。互聯網服務去年收入則升24.4%至198億元，截至去年底MIUI月活躍用戶數達到3.1億戶，按年升27.9%。 

麥格理昨日亦發表報告定其目標12.9元，且「跑贏大市」評級。該行認為，小米因應5G推出，去年縮減4G手機推出以減低庫存風險，及在今年主動推出不同價位的5G手機以爭取市佔，並擴大在發展中亞地區擴張及佔取華為於歐洲所失去的市佔，預計小米今年全球市佔升1個百分點至9.1%，銷量為1.25億部。 

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撰文 : 張以正

小米集團－W（01810） 股票

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