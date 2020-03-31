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【印度鎖國】小米：印度銷售「沒有歸零」 料海外市場5月可復甦

金融經濟 19:59 2020/03/31

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印度市場為小米在海外的重點市場，小米集團總裁王翔指，印度鎖國措施短期料影響消費者採購，但小米在印度的銷售「沒有歸零」。

小米 （01810） 近年積極拓展海外市場，上季海外市場收入佔總收入比例達到47%，當中小米在印度市場市佔率已經連續10季第一。不過，印度上周宣佈全國封鎖21天，令社會經濟活動陷入停滯。小米集團總裁王翔回應指，相信印度政府採取的措施有助控制疫情擴散，但短期將影響消費者對手機等產品的採購，同時生產、銷售亦停止。

不過王翔指，不少用戶均通過「其他渠道」採購產品，因此集團在印度的銷售「並沒有歸零」，亦進一步印證智能手機是消費者剛需、生活必需品。他相信，疫情穩定過後印度市場將出現反彈，參考中國經驗，市場需求經歷1個月急速下滑後，目前已急速恢復至正常水平的約90%。

王翔又表示，歐洲等國家目前仍處於疫情爆發的關鍵階段，海外市場業務在3、4月所受影響較大，但預期5月可開始見到復甦跡象。

整體產能恢復至80%至90%

供應鏈方面，王翔稱2、3月供應鏈遭遇重大挑戰，尤其是小米10系列成功發佈後，需要迅速恢復生產，目前整體產能已經恢復到平時80%至90%，可滿足正常供應。由於現時疫情在全球蔓延，亦會持續關注全球供應鏈情況，但現時尚未見到嚴重的供應問題。

王翔補充指，集團互聯網業務在疫情期間仍維持增長態勢，雖然部分廣告主縮減預算，但遊戲、內容相關的其他消費均有增長。

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