【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖

▲ Zoom的「虛擬背景」功能，原本已內建一些背景照片予套用，用家亦可自由搭配，私隱度非常高。

新冠肺炎全球蔓延，不少企業容許員工Home Office，網上會議工具Zoom瞬間成為新寵，更搶佔iOS系統免費app下載量第一名，踢走佔據寶座多時的TikTok（抖音）。不過，在家工作進行視像會議時，若被拍到房間亂七八糟，難免覺得尷尬。不想失禮於人前，大可應用Zoom的「虛擬背景」功能，堪稱懶人之救星！

Zoom視像應用疫市跑出 成新世代潮流玩意

Zoom原本已內建一些背景照片讓用家立即套用，背景可由充滿雜物的房間，搖身變成夏威夷陽光與海灘，私隱度非常高。動畫公司彼思（Pixar）今日就於Facebook發帖，提供多張創意Zoom背景圖予用家下載，網民反應熱烈。

▲ 與《反斗車王》齊齊Zoom開會，在賽車跑道上向上司進行匯報，非常鬼馬。（Pixar圖片）

▲ 開Zoom最怕有人「潛水」，但背景選擇做海底奇兵，應該可以吧？（Pixar圖片）

▲ 《 玩轉腦朋友》控制室亦供背景圖下載！（Pixar圖片）

事實上，不少高解析度免費圖庫素材亦有大量相片供應，包括Unsplash、Modsy、Canva等，由優雅咖啡店以至靚爆家居設計，統統應有盡有。當然，用家亦可上載自家拍攝的照片或影片。

▲ 不想被人看到家中東西四處掉，隨時換間千呎豪宅亦可。（Modsy圖片）

不過，這個實用功能近日出現濫用情況，有停課學生惡搞，拍片扮自己坐在書桌前上堂，實際上卻在打機。

▲ 有網民匯入片段，模仿坐在電腦面前上課，不時向老師「點頭」給予反應。（網絡圖片）

▲ 最慘是有網民本身要參與Zoom工作會議，卻意外地搞亂背景設置。（網絡圖片）

做法非常簡單，如果是桌面版登入Zoom，只要點選個人資料＞設定＞打開「虛擬背景」選項＞上載虛擬背景圖片即可；app版登入的話，先開啟一個會議＞介面右下角按「更多」彈出列表＞按「虛擬背景」。如果要關閉「虛擬背景」，可在選項中選擇「None」。

▲ 要在桌面版設置虛擬背景，可於設定中完成。（Zoom短片截圖）

▲ 手機app版設置時，打開右下角「更多」選項，即見「虛擬背景」。

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責任編輯：姚慧儀