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【逆市營商】時裝網店Stranger Room　每月直播授穿搭技巧

科技 08:00 2020/04/11

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網購成了民眾於抗疫期間省時又方便的解悶活動，本地時裝網購平台Stranger Room創辦人 Fei 表示，已推出一系列抗疫指引及免運費措施，予客人安心購物。另會定期進行直播活動，給予不同穿搭貼士吸客。

全民抗疫，網購成了省時又方便的解悶活動。本地時裝網購平台Stranger Room創辦人 Fei 表示，雖然時裝貨源從外地進口，惟目前業務未受太大影響，並已推出一系列抗疫指引及免運費措施，予客人安心購物。另會定期進行直播活動，給予不同穿搭貼士吸客。

Fei 表示在疫情下，由平日到當地親身採購，改為與批發商家在綫上聯繫採購。她現時更會不時以向直播形式，介紹每月新款、其布料、車工，以及不同的穿搭技巧、方法。

因為發現客人的喜好各有不同，有的會喜歡有更多互動，因為看過直播影片的介紹後決定購買。所以在Instagram上每月開live，並且會上載至YouTube頻道方便用戶重溫。

Stranger Room 直播影片（YouTube截圖）

日韓採購 亦有自家訂製款式

Fei分享，擁有獨特風格的時裝既為該網店的一大賣點，也成為了顧客們口耳相傳，令其在短時間內提升知名度的重要因素。該網店的時裝主要來自日本、南韓兩地，並且會每月更新，為客人帶來新鮮感。

為了建立獨特的品牌形象，她更會親自進行造型設計、拍攝等工作，並會在官網內的網誌欄目更新。

她指出，有不少客人喜愛瀏覽該網誌，因為除了能查看每月更新款，以及相關的造型圖片外，也會整合客人對貨品的評價，為消費者提供更多參考。

除了有不同衣服款式外，她又會蒐羅其他配飾，如耳環、手袋、鞋款等。

該店日前更取得日本人氣原宿時尚品牌Tokyo Bopper的代理權，務求為客人尋找更多樣式且與眾不同的鞋款，如厚底芭蕾風鞋、低跟、高筒的鞋款，以及獨特的手袋款式等。

更將推出特別訂製的產品，如4月就計劃售賣自家訂製夏天裙，款式由客人投票決定。

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擅長造型設計 獨特風格拓知名度

面對時裝網店市場的戰況愈來愈激烈，Fei坦言：「因為擅長造型設計的關係，能為品牌注入獨有的風格，所以有信心能突圍而出。過去甚至未投資超過3位數字於廣告宣傳上。」

事實上，90後的Fei原本從事時裝設計業的工作，她分享稱：

在2013年到東京公幹後，發現該地人士的穿搭風格既別樹一幟，又能予人自由、快樂的感覺，所以我也希望將這份穿搭的快樂帶到香港。

Stranger Room實體店（受訪者提供圖片）

約在2014開始，她就決定小試牛刀，投入約10萬元成立時裝網購平台Stranger Room，一手包辦由海外採購、襯搭、設計至擔任模特兒的工作。她形容，該店主打有個性的時裝穿搭，對比當時網購市場的「快時尚」（fast fashion）主流大有不同，故成功吸引一群追求高品質、有獨特風格的消費者所愛戴，短短兩個月已成功回本，營收亦持續增長。

她由起初只是在公餘處理網店業務，至2017年開始轉為全職投入。由於網店事業大受歡迎，更在2018年投入約30萬元，在牛頭角開設實體店，現時的直播也是在實體店內進行。並以每月的New Arrival折扣優惠，同時吸引新顧客及回頭客。

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記者: 張寶燕

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