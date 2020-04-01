【5G來了】5G上客慢　竟是蘋果惹的禍？

▲ 本港5G網絡正式開通，但有專家認為，香港5G上客速度，會因設備不足及蘋果推遲發布5G手機，而受到影響。

5G網絡終於正式登場喇！香港3間電訊商中移動、香港電訊及3香港於今（1日）開通本港的5G網絡，令不少追求網速快的用家又多一個選擇。但有專家認為，目前支援5G網絡的設備不足，令用家卻步，並預料香港5G上客速度，會因蘋果推遲發布5G版iPhone，而受到影響。

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德勤中國科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩表示，在轉用5G計畫時，必須有設備輔助，若沒有合適的設備，消費者根本不能全面應用5G網絡。他以內地市場為例，去年10月內地推出5G服務，截至今年2月，內地申辦5G的人數為2,613萬，5G手機出貨量則僅有2,161萬部。就算這些消費者申請了5G服務，都仍有500萬人未有一部真正支援5G的裝置可用，成為5G應用缺口。

他亦提到，支援5G的手機款式選擇少，目前香港僅有Vivo Nex 3 5G、三星Galaxy S20系列、華為Mate Xs及iQoo 3 5G手機，令不少消費者卻步，即時轉用5G網路的意欲減低。

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據統計網站StatCounter數據顯示，截至2月蘋果手機用家佔香港市場46.71%，而三星則佔24.72%，華為及小米則分別佔11.4%及6.23%。林國恩指，本港有不少蘋果支持者，蘋果則有傳年底才正式推出5G版本iPhone，這些蘋果用家未必會為5G網絡而轉會，改用採用Android系統手機，因此有機會因蘋果推遲發布，令5G上客速度受到影響。

記者：曾曉汶