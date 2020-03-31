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【教主救市】無廣告唔怕！　Facebook豪擲7.8億救新聞業

環球政經 20:23 2020/03/31

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Facebook在周一宣布，由於新型冠狀病毒大流行，令當地新聞和廣告業陷入困境，於是Facebook決定向當地新聞機構，提供2500萬美元（約1億9千萬港元）的緊急撥款援助，而Facebook亦會在新聞媒體上多花7500萬美元（約5億8千萬港元）的廣告費。

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較早前Facebook已對新聞機構作出第一輪的資助，包括100萬美元（約775萬港元）資助本地新聞機構，以及提供200萬美元（約1550萬港元）的查證(fact checking)資金。而今次最新共有1億美元（約7.8億港元）的撥款計劃，是加碼的措施，有關的金額將會通過申請程序，分給過百個新聞媒體。

Facebook發言人布朗（Campbell Brown）表示，在本月初Facebook向新聞媒體提供100萬美元資助後，申請數量多到十分驚人，反映行業正處於水深火熱之中。布朗補充說，這個1億美元的撥款計劃，與Facebook早前承諾在3年內向當地新聞界投放3億美元的計劃是分開計算的。

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撰文 : 黎海怡

廣告 媒體 廣告 Facebook 冠狀病毒

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