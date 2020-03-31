【業績】比亞迪去年純利大跌4成 受累「行業及政策變化」

▲ 比亞迪去年股東應佔溢利按年下跌42%。

比亞迪 （01211） 公布，截至去年底止全年業績初步數字。由於為行業及政策變化、研發費用上升等因素，股東應佔溢利按年下跌42%至16.1億元(人民幣.下同)，每股基本收益0.5元。

期內集團收入為1277.4億元，按年跌1.7%。比亞迪表示，2019年是中國新能源汽車市場有史以來補貼降幅最大的一年。補貼退坡及部分地區提前切換「國六」排放標準，拖累行業首次出現產量及銷量均按下降，集團新能源汽車銷量亦有所下滑。

年內，集團與豐田汽車公司就成立純電動車研發公司簽訂合資協議，提升產品研發能力及品質控制能力，進一步鞏固電動汽車的核心技術，助力打開了零部件的海外供應。此外，集團與華為簽署全面戰略合作協議。雙雙方計劃就汽車智能網聯、智能駕駛等領域開展深度交流與合作。

手機部件及組裝業務方面，3D玻璃、陶瓷以及組裝業務表現亮眼，按年大幅增長。但受行業整體需求波動，金屬部件業務收入及盈利於期內有所下滑。

經審計業績仍待刊發

值得注意的是，比亞迪是次公布的為未經審核財務業績關鍵數據。較早前，集團公告指出，受新型冠肺炎疫情下人口流動管制和延遲復工等政策影響，財務業績審核工作進度推遲，須延期刊發經核數師同意後的業績。

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