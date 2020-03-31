【限聚令】特別股東大會不獲豁免 卓佳：企業股價或添壓

▲ 圖左為卓佳企業服務執行董事何詠紫，圖右為卓佳董事總經理、股份登記及發行人服務主管王妙心（陳智良攝）

香港政府自3月29日起14天實施「限聚令」，雖然股東周年大會（AGM）可獲豁免，特別股東大會（EGM）則不受豁免，但近日仍有上市公司如期開會，個別更因限制進場人數引起糾紛。市場預期，AGM延期未會對股價造成大影響，但EGM延期或會影響公司業務。

EGM涉及重大緊急決定 延期或對股價造成較大壓力

EGM一般涉及公司與營運有關的重大決定，如收購合併、股份回購、重組、出售重要資產等，卓佳董事總經理兼股份及發行人服務主管王妙心指，EGM的舉行主要為較緊急的事項，若被迫延遲，或會影響營運業務及戰略計劃，對業務及股價將造成壓力。

她續指，政府立例的原意是限制大型公眾聚會，減少本地傳染機會，而AGM可以獲得豁免，主要由於在法例上有時間限制，政府不希望新增的法例會抵觸現有法例，因此產生豁免條件，但EGM在法例上沒有特定的時間限制，所以未有納入豁免範圍。

企業服務執行董事何詠紫則又指，AGM的暫緩或延期需根據各自章程，以及上市主體司法地區的要求，由於現時疫情尚未明朗，未知「限聚令」或否會延長，導致在衡量延期時間上出現困難，公司難以定下確實日期並發出通告，雖然舉辦現場股東大會是香港市場的特色，但目前以線上進行或較為合適。

股東群組或遍佈不同區域 線上模式大勢所趨

香港投資者關係協會創會主席陳綺華亦認為，上市公司只要能夠保持持續並高效的溝通，投資者和其他持份者便可擁有上市公司的最新財務和運營的明確信息，繼而作出有根據的投資決定，而當他們對公司有信心的時候，AGM延期與否對企業股價便不會有太大的影響。

她表示，在此非常時期，上市公司、投資者及其他持份者保持持續並有效的溝通非常重要，如果股東因疫情或任何原因不能親自參加AGM，他們亦可以行使自己的股東權利，授權他人為其投票，亦可以把有意向董事局或管理層提問的問題，透過電子郵件或電話提問。

何詠紫補充，使用新的模式需要時間去適應，事實上現時在澳洲、英國、美國等國家，由於地大，一般的股東參股東大會時，普遍使用電子模式，而香港是國際化市場，股東群組或在不同地區的區域，使用線上會議及電子投票形式，對將來的社會發展必定產生幫助。

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記者：趙偉津