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內地油價不作調整　石油股繼續反彈

股樓投資 20:29 2020/03/31

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國際油價本周續試低位，紐約期油周一（30日）更低見每桶20.09美元，創超過18年新低。不過本港上市的三大石油股，受內地石油有「地板價」保護，股價繼續反彈，中石油（00857）及中海油（00883）更分別升8.4%及7.4%，分別收報2.84元及8.13元。

按照內地2016年出台的《石油價格管理辦法》，國內汽油受柴油最高零售價會根據國際原油價格變化，每十個工作日調整一次。成品油價格機制設定上限為每桶130美元，下限為每桶40美元，當高於上限或低於下限時，零售價格將不作調整，被市場稱為「地板價」。

因此，國家發改委價格司表示，截至周一，國內成品油價格掛靠的國際市場原油前10個工作天平均價格，低於每桶40美元，故將按照規定，對汽油和柴油價格不作調整，未調金額將全部納入油價調控風險準備金，全額上繳中央國庫。消息令相關石油股有險可守。

除中石油和中海油外，中石化（00386）今日亦升3.8%，收報3.82元，全月累計僅跌5%，表現甚至跑贏恒指。

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撰文 : 葉志偉 記者

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