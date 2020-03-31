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【業績】網龍去年多賺48%　計劃推最少4款新遊戲

金融經濟 19:00 2020/03/31

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網龍去年多賺48%，預計今年推最少4款新遊戲。

網龍 （00777） 公布全年業績，錄得純利8.1億元（人民幣，下同），按年增長48%；收入57.9億元，按年增長15%；派末期息每股按年增加67%至0.25港元。副董事長兼執行董事梁念堅在業績電話會議表示，新冠肺炎疫情爆發，對子公司Promethean產品的需求沒有影響，反而綫上學習社區平台Edmodo受惠於「停課不停學」，學校及學生對其綫上服務需求增加。

按業務劃分，遊戲業務收益按年增加39.4%至33億元，收入佔比達57.0%。手遊及端遊收益分別錄得同比增長46.8%及38.3%。教育業務收益約24億元，按年下跌6.6%。撇除2018年俄羅斯莫斯科的大型招標訂單，則教育業務收益按年增長12%。梁念堅預計，教育業務將會在今年底實現變現，Edmodo盈虧有較大轉變。

首席財務官任國熙稱，現在公司有逾10款遊戲正在測試中，保守估計今年有4至6款遊戲推出，當中包括熱門IP遊戲《英魂之刃》、與嗶哩嗶哩（美：BILI）合作的《終焉誓約》，有信心新IP遊戲能帶動營業增長。

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香港股票 業績公布 網龍（00777） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 遊戲

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