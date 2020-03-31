【小米業績】小米2019年手機成績：全年手機銷量達1.2億部

▲ 小米雷軍在量化小米10 Pro相機效能時稱，在DXOMARK跑分第一。

小米 （01810） 2019年智能手機收入達1221億元（人民幣，下同），按年增7.3%，單計第四季，收入達308億元，增22.8%。全年手機銷量達1.2億部，第四季銷量為3260萬部，增30.5%。

小米指，手機雙品牌策略成果顯著。Redmi品牌秉承「高端產品大眾化、大眾產品品質化」的理念，着力 打造兼具極致用戶體驗與性價比的智能手機，把創新技術推向大眾市場。

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至於小米品牌，通過小米9 Pro 5G、小米CC9 Pro、小米MIX Alpha環繞屏概念手機等產品，在無線快充、影像技術、5G研發、未來手機形態等領域持續探索，為2020年5G帶來的市場機遇，做好充分的技術儲備。

今年2月，小米發布了5G旗艦手機小米10和小米10 Pro ，小米10系列配備領先的處理器、屏幕、相機、音頻，快速充電等功能。小米10 Pro在測評機構DXOMARK的相機整體表現評分，獲得了124的高分，發布時一舉拿下了包括視頻和照片的多項第一，其配備的雙1216線性揚聲器，使小米10 Pro在DXOMARK的音頻評測中也取得總分第一。

小米10系列在中國大陸市場的首發價格區間在3999元到5999元之間，首月表現超過了目標。

Redmi品牌的智能手機在市場上受歡迎。根據Canalys的資料，Redmi Note 7是2019年在全球銷量最好的中國品牌手機。2019年12月，Redmi品牌的第一款5G手機Redmi K30 5G上市。作為「5G先鋒」，Redmi K30 5G起售價1999元，是中國市場上第一款定價在2000元以下的5G手機。

小米指，相信Redmi的產品理念，會加快5G手機向大眾市場普及的速度，也令更多消費者受惠於先進科技。2019年，智能手機平均售價（ASP）同比上升了2.2%。智能手機分部的毛利率從2018年的6.2%提高到2019年的7.2%。2020年，將着重發展5G手機市場，並在高端手機市場持續發力，使ASP將保持上升趨勢。

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