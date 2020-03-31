【歐洲疫情】戀愛大過天 歐洲銀髮戀人憑「欄」約會

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，各國實施封關隔離，歐洲神根地區在25年來首次封關，冀阻止疫情蔓延，卻難擋愛意翻牆。在歐洲德國、和丹麥的邊界，有對年過八旬的銀髮戀人，無懼疫情，依舊天天隔著邊界封關的圍欄，摸著杯底談心，風雨不改。

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英國廣播公司（BBC）報道，在確診數字逾2500人的丹麥，85歲的Inga Rasmussen每天帶著咖啡，驅車來到與德國接壤的邊境約會。她的老情人，89歲Karsten Tüchsen Hansen，亦無懼德國63000宗確診個案，踩著單車如期赴約。

Karsten Tüchsen Hansen說：

「這是很傷感，但我們無從改變。」

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想愛在瘟疫蔓延時，就要動動腦筋。受疫情影響，歐洲神根地區在25年來首次封關。自此二人每天坐在德國市鎮阿文托夫特的邊界，除了隔著封關的圍欄，也有跟足專家建議，保持一定社交距離，才促膝談心。

丹麥城市岑訥的市長Henrik Frandsen踩單車時，發現這個浪漫時刻，拍照上傳到社交網絡鼓勵大眾堅強抗疫，兩位老人家瞬即成為當地的網絡紅人。

「現在他們隔著被封鎖的邊境相會。在這個困難時刻，讓我們團結一致，共同尋找解決辦法。」

這對老情人兩年前相識、相戀，疫情爆發前幾乎一起度過每一天，曾一起去過旅行，更相約待疫情完結，再攜手遊世界。

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