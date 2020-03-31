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【印尼疫情】禁外國人入境及轉機 提前釋放3萬囚犯

環球社會熱點 18:42 2020/03/31

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東南亞的新冠肺炎疫情仍未受控，其中印尼成爲疫情重災區。印尼因應新冠肺炎疫情加強出入境限制，禁止外國人入境或經印尼轉機，同時更釋放3萬名囚犯。

印尼增至超過1400人確診新冠肺炎，其中122人死亡。印尼總統佐科維多多表示，將進一步實施更嚴格的出行限制及社會隔離措施。有研究更警告，如政府再不採取更嚴厲的行動，印尼到5月會有超過14萬人死於新冠肺炎。

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彭博社報道，印尼政府周二（31日）宣布暫時禁止外國人入境印尼，或於印尼轉機。政府指，禁令不適用於持有工作許可證的外國人和外交來訪人士。

印尼總統佐科維多多又表示，已有數千名印尼工人乘船由鄰國馬來西亞返回印尼，部分於郵輪上工作的印尼人可能亦會於近期回國。他表示已下令官員加強對從海外返回的印尼人作篩查，以防疫情進一步傳播。

印尼亦因應疫情宣布，提前釋放3萬名囚犯。路透社引述印尼司法和人權部的文件指，將以服刑期為準則，成年囚犯已服三分之二的刑期就有資格獲釋，而未成年囚犯已服一半刑期就有資格獲釋。

印尼官方數據顯示，該國境內共有超過27萬名囚犯，超過其監獄的承受範圍逾1倍。印尼加強掃毒並拘捕大量人，不少監獄欠缺適當的衛生設施，疫情下容易導致大量囚犯感染。

除了印尼外，包括伊朗和美國等國家早前亦宣布釋放了囚犯，以免疫請於監獄中加速傳播。

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