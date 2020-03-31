【新冠肺炎】證監會順延3項監管要求限期半年　提醒WFH仍要保留交易指示紀錄（附FAQ連結）

新冠肺炎疫情持續，香港急推「禁聚令」防疫，商業、公共服務都受影響。證監會向中命機構致函，因應疫情令不少金融業界本地及海外員工難在通常地點工作，彈性處理部分監管要求，包括順延3個即將實施的監管要求半年。

證監會也刊發常見問題，解答因機構重新調配職員的工作安排而產生與牌照相關事務的一系列問題。

證監會順延實施期限的監管要求包括：

1. 外間電子數據儲存的使用

當中要求持牌法團若採用的電子數據儲存供應商的數據中心已於2019年10月31日前根據《證券及期貨條例》第130條獲得批准，便應向證監會發牌科提供有關通函第25段所述的文件

原定的實施期限：2020年6月30日

經順延的實施期限：2020年12月31日

2. 保障客戶資產的新措施

當中要求中介機構將任何客戶款項或證券存入新開設的客戶資產帳戶前，必須備妥已由相關銀行加簽的確認函

原定的實施期限：2020年7月31日

經順延的實施期限：2021年1月31日

3. 適用於買賣盤生命周期的數據標準

當中要求該範圍內的經紀行應更改系統及作出其他所需的安排，以遵循數據標準

原定的實施期限：2020年10月31日

經順延的實施期限：2021年4月30日

證監會提醒，即使中介機構的職員可能不會在通常的辦公地點工作，中介機構仍在確保遵循《操守準則》，確保記錄交易指示規定妥為實施。

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