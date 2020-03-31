【中芯業績】純利升逾7成　管理層：前所未有的歷史機遇期

▲ 中港繼續是中芯主要市場，收入貢獻59.5%

晶片股中芯 （00981） 收市後公布去年業績，收入按年跌7.3%，錄31.15億元（美元，下同），惟假若扣除了阿韋紮諾200mm晶圓廠的貢獻，及2018年確認技術許可收入，整體收入則按年升1.4%，至30.14億元。

根據業績報告，中芯期內股東應佔純利近2.34億元，按年升75%，當中「利息收入」、「外滙收益」、涉及公允值重估的「其他收益」，均見改善，帶動純利表現。管理層透露，期內「稅息折舊及攤銷前利潤」為13.7億美元，為歷史新高。

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中芯去年整體毛利率雖由22.2%減少至20.6%，惟不計及上述「阿韋紮諾200mm晶圓廠的貢獻，及2018年確認技術許可收入」的話，毛利率反而按年升2.4個百分點，錄21.5%。

中港繼續是中芯主要市場，收入貢獻59.5%；美國，及歐亞大陸的收入佔比則分別為26.4%和14.1%。

中芯：今年啟動新一輪資本開支計畫

對於業績展望，中芯管理層稱「為了滿足客戶及市場需求」，今年將啟動新一輪資本開支計畫，令產能逐步擴張，公司2月已順利完成了5年期美元債券發行，募集了約6億元資金。管理層同時預期，未來幾年宏觀預期複雜，半導體產業仍將充滿挑戰，然而5G、人工智慧等領域的興起，將「大幅提振市場需求」，為產業發展帶來「新的歷史機遇。」

目前來看，管理層相信中芯之發展正處於「前所未有的歷史機遇期」，並稱過去兩年公司「塑造了更強戰鬥力的研發、運營、 支援和管理團隊」；成功布局、開發和儲備了豐富的技術平台；亦與海內外的客戶、供應商加強了互信合作關係，堅定了管理層對未來業務發展的信心。

中芯績前跑贏大市，升3.6%，收報12.2港元，全日主板成交額5.44億港元。

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