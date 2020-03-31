【5G來了】5G網絡正式登港　專家料早期難吸大量消費者

▲ 香港3間電訊商終在今日正式開通5G網絡服務。

繼中國內地及南韓等地去年開通5G流動數據服務，香港3間電訊商中移動、香港電訊及3香港，終在明（1日）追上步伐，正式開通5G消費者用戶服務，透過推出不同月費數據計劃及優惠，吸引港人轉用5G。但有專家認為，目前5G網絡除了以「速度快」取勝外，對消費者未有其他特別吸引之處，僅能吸引「早期採用者（Early Adopter）」，要全民普及化需至少5年以上。

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德勤中國科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩接受本報訪問時提到，很多國家去年已經推出了5G服務，但直至目前仍處於起步階段。主要原因是消費者市場對5G技術仍未有太多了解，再加上欠缺支援5G的移動設備，基站建設覆蓋又未完善，令5G網絡服務難以在短時間內全面普及，至少需5年或以上。根據全球行動通訊系統協會（GSMA）三月發布的「移動經濟發展」研究報告指，預計在2025年，內地僅有47%移動裝置用戶使用5G網絡；而香港則只有33%。

較適合商用 難改變消費者生活

林國恩直言，5G宣稱「高速度、低延遲、廣連結」，但目前僅有高速度適合消費者市場，難有太大吸引力。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦提到，南韓去年推出服務後，5G用戶普遍對服務不太滿意，認為5G服務除了速度較4G快外，未能為生活帶來太大改變。方保僑解釋，5G的低延遲及廣連結普遍有利於架設物聯網、網絡直播及發展智能交通系統等商用方面，一般市民未必能常用相關解決方案。

▲ 德勤中國科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩預計，5G網絡在港要全民普及化，需至少5年以上。（受訪者提供圖片）

為新鮮感轉用 年中或現斷層

方保僑預料，即時申請轉用5G網絡的用戶人數會受到新冠肺炎疫情影響。他直指，大家現時都傾向留在家中，外出機會少，不需用到5G網絡。不過兩人均認為，仍有一班「支持者」會即時改用5G網絡。方指出，目前4G網絡用戶太多，開始出現堵塞情況，網速變慢，所以一群追求網速的用戶，必然想即時改用更快的網絡。他以隧道作比喻：「如紅隧擠塞，總有些不喜歡等待的人，會選擇支付較高的價錢，使用較暢順的西隧。」

▲ 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，目前4G網絡用戶太多，開始出現堵塞情況，網速變慢。所以追求網速的用戶，必然想即時改用更快的網絡。（本報資料圖片）

林國恩則表示，消費者中有一批「Early Adopter」，主要為新鮮感而轉用，他們將會成為首批擁有5G網絡的用戶。但他亦提醒，年中有機會出現斷層，要待有新手機如iPhone出現，才會有更多新消費者加入。

記者：曾曉汶