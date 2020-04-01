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【暫停玩笑】避免「添煩添亂」！Google取消今年愚人節活動

環球政經 08:00 2020/04/01

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新冠肺炎疫情持續擴散，不少國家都陷入困境。過往4月1日愚人節，Google都會花點心思製作惡作劇捉弄網民，但由於疫情嚴重，為避免「添煩添亂」，Google宣布今年將取消愚人節活動，一起同心抗疫。

Google的市場主管 Lorraine Twohill 向內部員工發電郵，指「公司已停止所有愚人節的計劃，但不排除有個別部門正進行相關的小計劃，但請停止這些計劃，以及確保部門不會對內部或外部，作出任何惡作劇。」Google 表示，希望可以把笑話留待明年 4 月，相信屆時的笑話將會更加精彩。

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往年 Google 都會在愚人節發揮創意，例如去年用戶可以在 Google Map 上玩懷舊遊戲「貪吃蛇」，在Google 搜尋時輸入「Thanos」，《復仇者聯盟》的電影角色 Thanos 便會在彈指間，令一半的搜尋消失，荷蘭分部都推出聲稱可以和鬱金香聊天的「Google Tulip」，而2018年亦曾推出《威利在哪裡？》 (Where's Wally?)的小遊戲，玩家可以在 Google Map 上找出威利，可說是十分有趣。

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