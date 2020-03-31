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騰訊夥聯合國　舉行75週年綫上會議

商業 18:17 2020/03/31

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騰訊及聯合國今日宣布成為全球合作夥伴，為聯合國成立75週年活動。（中新社圖片）

新冠肺炎蔓延全球，全球共同抗擊新冠病毒之際，國際合作和團結顯得尤其重要。騰訊（00700）及聯合國今日宣布成為全球合作夥伴，為聯合國成立75週年活動，提供全面技術支援方案。

騰訊為UN75週年活動提供綫上視像會議，和數碼溝通交流平台，將推動更多的公眾，在網上了解並參與討論聯合國發起的倡議。據了解，活動向全球數以百萬人發出邀請，希望通過開展對話，加強國際合作。騰訊今次負責同傳技術，並以VooV Meeting及企業微信兩大平台與全球的對話參與者接觸。

騰訊總裁劉熾平表示，希望透過技術支援，助力UN75週年活動的全球對話，讓全球更緊密地連接起來，透過廣泛的全球對話和合作，共同戰勝挑戰。

聯合國成立75週年紀念活動籌備工作秘書長特別顧問Fabrizio Hochschild表示，憑藉騰訊的技術、提供的視像會議服務，和對話交流平台，有助聯合國接觸全球更多的參與者。

另外，聯合國以綫上對話及一分鐘問卷形式透過騰訊的社交、遊戲、媒體、視頻和廣告等多個平台進行宣傳和推廣，彙集全球公民關於應對全球重大挑戰等，關鍵議題的想法。而最終報告，將在今年9月的聯合國75週年高級別活動上，提交給世界各國領導人，和聯合國高級官員。

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責任編輯：馬意文

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