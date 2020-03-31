【新冠肺炎】物流業95%訂單受影響　促政府補貼免數萬企業倒閉

▲ 本地9個貨運物流組織發起聯署，促請政府盡快落實援助措施，包括為企業及員工提供補貼。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，全球供應鏈受到嚴重擾亂，致貨運物流業生意受損。本地9個貨運物流組織發起聯署，促請政府盡快落實援助措施，包括為企業及員工提供補貼。

聯署指，本港貨運物流業現時約95%付運貨物需要取消或延期，企業亦面臨前所未有的生存威脅，被拖欠付款的巨大風險和資金流動性困難。若未能得到政府及時的資助，估計有數以萬計貨運物流中小微企倒閉，並引致數以萬計從業員失業。

眾組織敦促政府優先落實以下兩項建議以解決燃眉之急，包括1) 提供為期最少6個月的租金補貼，寫字樓租金每日5萬為上限、倉庫租金每月10萬為上限； 2)提供為期最少6個月的員工薪金補貼，補貼每位員工每月薪金50%，依個人入息中位數計算以1萬為上限。聯署組織亦呼籲政府盡快落實每公司上限200萬的政府擔保貸款，以支持業務持續發展。

聯署組織分別為香港工業總會第21分組運輸與物流業協會、香港空運運輸業協會、香港物流協會、香港物流商會、香港物流管理人員協會、香港物資採購與供銷學會、香港航運物流協會、香港貨運物流業協會以及香港運輸物流學會。

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責任編輯：蘇穎琪