【法國禁足令】家暴個案增3成 政府代付酒店房租助逃

▲ 法國因應新冠肺炎疫情實施禁足令後，警方接獲報告的家庭暴力個案增逾3成。政府宣布代付酒店費用來安置家暴受害者。

全球新冠肺炎疫情持續，不少國家實施封城等管制措施控疫。法國上周宣布延長禁足令至4月中。但法國政府實施禁足令後，警方接獲報告的家庭暴力個案增逾3成。政府宣布代付酒店費用來安置家暴受害者。

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法國總理菲利普（Edouard Philippe）上周六（28日）宣布，將全國禁足令延長兩周至4月15日。全國禁足令生效期間，民眾除外出購買食物和藥物、求診、做運動或放狗外，都不可離開寓所。

法新社報道，法國禁足令生效後，由於家暴受害者要與施暴者長期共處一室，更令家暴情況惡化。警方接獲報告的家庭暴力個案中，巴黎地區的個案大幅上升36%，至於法國其餘地區的個案亦上升32%，更有2宗家暴個案涉及謀殺。

負責性別平權事務的法國國務秘書夏帕（Marlene Schiappa）於周一（30日）宣布，政府會為家庭暴力的受害者支付最長2萬晚的酒店房租，助他們逃離施暴者後仍有棲身之所。

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法國政府亦採取多項措施協助家暴受害者，包括額外向反家暴組織撥款100萬歐元（約850萬港元），及開設20間臨時支援中心，婦女可以在出門購買日用品時乘機求助。

夏帕表示，女性遭施暴下較難出門求助，因此設立了臨時支援中心的目的，是增加與女性的接觸點，確保可為女性提供支援。

法國於上周發起運動，鼓勵遭家暴的女性到藥房舉報。西班牙早前亦有類似的行動，當地女性到藥房只要表示要購買「19號口罩」（Mask 19），作爲報告家暴的暗號，藥劑師就會代爲報警求助。

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責任編輯：鄭錦玲