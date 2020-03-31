內地連環出招救車市　汽車股將強勢反彈？

中央及地方政府紛紛出招刺激汽車市場。今年2月初以來，中央多個部門已5次提及要刺激汽車消費，有多個城市已推出購車補貼、鬆綁汽車限購等政策，包括佛山、廣州、珠海、長沙等。

近日寧波及長春市均加入救車行動，寧波在今年9月30日之前，買入在國內生產、銷售及上牌的汽車，亦有補貼5000元人民幣，而長春市則提供每架車3%的一次性補助，同時鼓勵團體採購，一次性買入新車5架以上每架最高高可收到6000元人民幣補貼。

受惠政策，內地汽車股表現今日表現不俗，今日公布推出「刀片電池」的比亞迪（01211）喜上加喜，股價升3.8%，長城汽車（02333）同升3.8%，東風（00489）及吉利（00175）則升逾1%。4S店則漲跌不一，美東汽車（01268）升近4%至1個月高位，永達汽車（03669）則跌1.1%。

要判斷汽車股會否迎來強勢反彈，重點是積聚的購買力能何時釋放。以吉利為例，集團直言疫情嚴重影響供應鏈 今年或成集團歷年最艱難一年，不過公司仍然重申全年銷售目標增長4%至141萬部的目標。大和亦發表報告指有信心吉利在6月可以管理供應危機，意味市場開始有共識汽車業首兩季盈利表現不會太好，第三季則有機會復甦。若下半年前每月公布的銷售數據已開始反彈，相信大行會重新看好內地汽車業前景，股價亦將強勁反彈。