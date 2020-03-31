【內房業績】恒大3年目標：2022年銷售萬億　債務減半

▲ 中國恒大去年營業額按年升2.4%。

中國恒大 （03333） 公布，去年股東應佔利潤大跌53.8%至172.8億元（人民幣，下同），每股盈利1.315元，派末期息0.653元。恒大發布3年戰略目標，集團將進入「高增長、控規模、降負債」的階段，今年至2022年計劃將平均每年總土儲減少約3000萬平方米，有息負債平均每年減少1500億元。

集團於1至2月降價促銷，疫情期間亦採用綫上平台進行銷售，今年首季錄得合約銷售1465億元，按年增22.5%。副主席夏海鈞指，疫情的影響雖然會持續一段時間，但相信綫上平台對集團的銷售有巨大推動作用。

恒大去年去年營業額4775.6億元，按年升2.4%，合約銷售額6011億元，按年升9%。今年全年可售貨量約1.32億平方米，合約銷售目標6500億元。夏海鈞表示，集團內部銷售目標其實是8000億元，期望2022年實現銷售1萬億元。

截至12月底止，恒大總土儲為2.93億平方米，主席許家印指，未來目標是將土儲降至2億平方米。

主席許家印指，未來目標是將集團土儲，由今年的2.93億平方米，降至2022年的2億平方米，預料每年淨減少土儲3000萬平方米可減少600億元支出，並期望3年後總負債規模亦可降至4000億元以下，目前為8000億水平，淨負債率處於同業中低水平。

去年集團淨負債率為159.3%，去年毛利率27.8%，按年減8.4個百分點。

相關文章：【業績】恒大健康虧損暴增至44億人幣 新能源汽車「恒馳」明年量產

中國恒大股價破底瀉近17% 發盈警料去年淨利潤跌五成

【恒大系盈警】中國恒大發盈警 料去年淨利潤跌50%