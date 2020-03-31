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【美國疫情】加拿大學者：美國各州不團結應對疫情

環球社會熱點 17:12 2020/03/31

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加拿大學者指出，美國各州不團結應對疫情，而且醫保系統更使到有人因經濟困難而不能受到新冠病毒測試。相反，加拿大各省通力合作，加國的醫保系統完善，所有人均免費獲得新冠病毒測試。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，美國感染人數不斷增加。加拿大學者指出，美國各州不團結應對疫情，而且醫保系統更使到有人因經濟困難而不能受到新冠病毒測試。相反，加拿大各省通力合作，加國的醫保系統完善，所有人均免費獲得新冠病毒測試。

加拿大卑詩大學人口與公共衛生學院教授坎恩（Stephen Hoption Cann）接受加拿大《環球新聞》（Global News）訪問時稱，加拿大和美國之間應對疫情有明顯差異。

坎恩指出，最大差異是加拿大各省能夠共同應對。通過這種大流行病我們已經看到，加拿大各省，在隔離措施和關閉方面有很多協調。而美國，各州不團結地應對疫情，每一個州在處理和配合方面都有相當大的差異。

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他表示，加拿大各省已經能夠迅速進行測試。截至周一（30日），加拿大已進行了22萬多次新冠病毒測試。據報，美國只進行了85萬多次測試。

他稱，加拿大人均免費獲得新冠病毒測試。美國醫療保健系統，存在重大的財務障礙，儘管一些美國保險公司宣布將免除測試的費用，但因經濟困難而不能受到新冠病毒測試的問題仍存在。

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美國國家過敏症和傳染病研究所主任安福西（Anthony Fauci）表示，美國沒有做好充分準備，是因特朗普政府取消了，2005年H1N1病毒制定的大流行防備計劃。

相比之下，加拿大各級領導人和政黨已呼籲加拿大人自我隔離並保持距離，以遏制該病毒的傳播。加拿大應對這種大流行的策略，已於2018年根據流感防範計劃進行調整。

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責任編輯：曾子龍

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