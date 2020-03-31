小米新機Note 10 Lite曝光　傳相機降級走平價路線

▲ 有消息透露，小米打算推出全新Note 10 Lite型號手機，五鏡頭相機將不再配備108MP相機。

早在去年11月，小米就帶來強大的Mi Note系列產品陣容，當時所推出的小米Note 10和Note 10 Pro均配備 Snapdragon 730G處理器，並且為全球首款帶有108MP像素鏡頭的手機，其五鏡頭相機也是中階手機中較為罕見的。目前有消息透露，小米打算推出全新Note 10 Lite型號手機。

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有外國傳媒發現，早前小米曾向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交文件，表示將會有新型號M2002F4LG手機面世。據悉，新型號手機與現時小米Note 10 6GB RAM / 128GB儲存版本大致相同，該文件詳細列出小米Note 10和新型號M2002F4LG手機之間的區別，當中採用相同的6.47吋曲面屏幕，配有OLED水滴屏幕、FHD+ 解像度，以及Snapdragon 730G處理器。而其電池容量同樣為5,260mAh，支援 30W快速充電。

▲ 早前小米曾向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交文件，詳細列出小米Note 10和新型號M2002F4LG手機之間的區別。

為了走平價手機路線，小米新型號Note 10 Lite將有部份規格會被弱化，例如五鏡頭相機將不再配備108MP相機，或被換成64MP鏡頭。此外，新機也沒有鐳射自動對焦功能，但將會預載Android 10和MIUI 11。而為了配合上市的市場需要，新機將支援4G LTE Band 41。不過，暫時未知道小米Note 10 Lite會在甚麼時候推出市面，仍有待進一步公布。

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責任編輯：施雯雯