【業績】希瑪眼科去年少賺2.7% 末期息2仙

▲ 希瑪眼科去年純利微跌，圖為公司主席林順潮。

希瑪眼科 （03309） 公布，截至去年底止全年業績，期內收入為5.8億港元，按年升34.2%，純利4143.5萬元，按年跌2.67%；每股盈利3.96仙，擬派末期息2仙。

手術收入方面，在香港，由於手術組合類型的變動，平均手術費下降4.5%。不過由於香港眼科醫生人數增加，故手術數量有所增加，手術費總額升34.4%至1.77億元。

在內地，由於人民幣兌港元貶值，期內平均手術費下降4.8%。截至去年底止全年進行的手術數量增加47.9%至10654例，主要是由於深圳及北京眼科醫院貢獻的患者數量有強勁增長。內地整體手術費總額增40.9%至1.52億元。

希瑪眼科表示，將進一步拓展於粵港澳大灣區及內地其他地區的服務網絡。集團於內地的第五間眼科醫院將位於廣東省惠州，預期將於2020年下半年開始營業。

集團計劃分別於珠海及廣州設立第六及第七間眼科醫院。於2020年1月，集團訂立協議以於珠海收購位於香洲區的一間眼科醫院的100%股權，預期將於2020年9月底前落實交割。集團亦訂立協議以收購位於廣州天河區市中心的物業，該物業將用於廣州的新眼科醫院物業，預期將於2020年下半年或2021年上半年開始營業。

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