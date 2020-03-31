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【業績】希瑪眼科去年少賺2.7% 上半年業績料受疫情拖累

金融經濟 18:30 2020/03/31

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希瑪眼科去年純利微跌，圖為公司主席林順潮。

希瑪眼科 （03309） 公布，截至去年底止全年業績，期內收入為5.76億元，按年升34.2%，純利4143.5萬元，按年跌2.67%；每股盈利3.96仙，擬派末期息2仙。主席林順潮表示，集團的發展仍然非常健康，盈利放緩主要是由於處於投資期，因此支出較高。

林順潮表示，新冠疫情對集團上半年業績肯定有明顯影響，惟目前內地醫院已經重開，收入每日都在改善。至於新醫院方面，集團計劃在珠海、惠州、廣州等地開設新醫院。他又指，內地政府目前「非常歡迎投資」，新醫院的步伐不會放慢太多，但仍要視乎疫情的發展。

他又透露，未來興建醫院其中一種投資模式將是與投資者機構合作，初期希瑪將以小股東的身份投資，負責籌建及管理醫院，並享有回購權，並於3至5年內以約10至15倍市盈率（PE）回購。

深圳醫院獲批互聯網診療服務許可

他又表示，集團於深圳的醫院去底已獲互聯網診療服務批淮，原預計於今年初推出，惟受疫情影響，將推遲至今年5月試行。另外，集團於北京的醫院開業已逾2年，符合申請納入醫保資格「目前仍在努力中」。

手術收入方面，去年香港平均手術費下降4.5%，手術費總額升34.4%至1.77億元，林順潮解釋，手術費下降主要是由於手術組合變動。內地方面，由於人民幣兌港元貶值，期內平均手術費下降4.8%，手術費總額增加40.9%至1.52億元。

相關文章︰希瑪林順潮：肺炎擴散料多少影響業務 對北京襲醫事件感傷心

希瑪2億人幣收購深圳坪山土地　開設新眼科醫院

香港股票 純利 希瑪眼科（03309）
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