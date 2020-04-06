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【復課無期】拾貳門：疫情促教育新思維

理財智慧 15:22 2020/04/06

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曾任香港科技大學校董、加上一直專注投資初創公司的拾貳門創科資本創辦人林溢鋒，原來早已看出網上教學的潛在商機，並早於去年投資了一間網上補習社。就如他說，做投資的眼光一定要睇得更遠更早。

他認為遙距教學絕對是今後一大趨勢及過程，即是過往可能在課堂上因靠功課考試評分，小朋友壓力會好大，家長又擔心老師是否教得好，但隨着一些遙距教學平台的出現，驅使好多傳統老師都要轉型，如利用Zoom做錄影教班。

他認為今次疫情無疑是令到成個教育制度在2020年出現一個新思維，首先是看老師是否可以轉到型，若可以的話就能食到這一水，因為好多家長在當下環境都不會帶子女上堂，若不轉型就會令學生流失，轉到型的話就會令到整個網上教育邁出一大步。

「但要記住，當疫情減退之後，這些老師不可以只做回綫下，而一定要將綫上和綫下同時做，比如說在學校課堂教學時都要錄影，讓學生放學回家後可隨時上網重溫；第二是有些學生或家長已習慣了網上學習，那麼將課堂拍成視頻，就可以拿出去賣，變成網上學習和課堂學習兩個版本，這就可以吸引到一批接受網上教學的家學購買。」
網上平台逆市上升

不過，他提醒網上的變化和流量都好大，變相學校必須跳出他們的舒適區去適應。在這情況下好多教育機構都會趁機轉型，除了渡過現在短期難關之餘，亦都要為將來做到一個附加價值收入。「其實每一個大變化都會令到一些轉變，你不知社會運動還會不會捲土從來，這都會影響到家長會否帶小朋友去上堂。」
眼見這期間復課遙遙無期，學生們大多利用Zoom進行視像教學，這從而令人體會到網上課程在教育方面是何其重要，而市場經過這一輪的停課，好多補習社會輸得好慘，同時亦令好多業界去重新思考他們的營運模式。

「現在好多補習社都是白交租，變相有些補習社或教學團體都找一些網上教學平台洽談合作，希望利用他們的平台去做網上教學，故此在這逆市裏面，其實好多網上學習平台的生意都一直在上升。」

撰文 : 張以正

欄名 : 趨勢報告

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