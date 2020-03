【白俄羅斯疫情】波照踼舖照開 總統籲飲伏特加抗疫

▲ 白俄羅斯幾乎沒有採取任何防疫措施,白俄羅斯足球超級聯賽繼續舉行,大批球迷到場觀賽。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐歐洲,白俄羅斯在被稱為歐洲最後獨裁者的總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)治下,以自由放任方式應對,幾乎沒有採取任何防疫措施。盧卡申科更籲國民日日飲伏特加,稱有助對抗病毒。

環球多國停市、鎖國、禁足之際,白俄羅斯宛如平行時空,政府未有要求國民實施社交隔離,商店如常開業,戲院照開,公共運輸如常,並繼續有體育活動。

總統盧卡申科更親自下場打冰上曲棍球,他堅稱冰球場上沒有病毒,又稱看不見有病毒(I don’t see them),並稱:「寧站着死,不跪着活(It’s better to die standing than to live on your knees)。」

盧卡申科表示,世界已陷入瘋狂,爭相摧毀自身經濟,強調有簡單方法抗疫,如運動便是對抗病毒的最佳藥物,並建議每天飲用純伏特加。

盧卡申科並建議國民焗桑拿,稱高溫有助殺死病毒,又稱可焗桑拿後飲用伏特加,雙管齊下。盧卡申科的言論毫無科學根據,讀者切勿輕信,他唯一較可取的防疫建議是叫國民多洗手。

環球政府極力要求國民停工,在家工作,阻止病毒擴散之際,白俄羅斯反其道而行,盧卡申科倡議國民努力下田工作,聲稱勞動有助抗疫,他稱,「拖拉機將治癒所有人!農田醫好所有人!(Tractors will cure everyone! The field heals everyone!)」

白俄羅斯疫情相對其他西方國家無疑較佳,至今僅錄不足100宗確診,沒有死亡個案,相信是盧卡申科仍敢胡說八道底氣所在。惟若繼續什麼也不做,當地疫情遲早也會惡化,不少輕視疫情的國家領袖,近日紛紛轉軚。

盧卡申科1994年就任白俄羅斯總統,至今26年,任內實行親俄政策,與西方國家關係惡劣。他掌權以來,長期被批評打壓言論自由及宗教自由,以及在總統選舉中舞弊,以至能不斷連任,被西方傳媒稱為歐洲最後獨裁者。

