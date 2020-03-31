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【白俄羅斯疫情】波照踼舖照開 總統籲飲伏特加抗疫

環球社會熱點 16:48 2020/03/31

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白俄羅斯幾乎沒有採取任何防疫措施，白俄羅斯足球超級聯賽繼續舉行，大批球迷到場觀賽。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐歐洲，白俄羅斯在被稱為歐洲最後獨裁者的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）治下，以自由放任方式應對，幾乎沒有採取任何防疫措施。盧卡申科更籲國民日日飲伏特加，稱有助對抗病毒。

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環球多國停市、鎖國、禁足之際，白俄羅斯宛如平行時空，政府未有要求國民實施社交隔離，商店如常開業，戲院照開，公共運輸如常，並繼續有體育活動。

總統盧卡申科更親自下場打冰上曲棍球，他堅稱冰球場上沒有病毒，又稱看不見有病毒（I don’t see them），並稱：「寧站着死，不跪着活（It’s better to die standing than to live on your knees）。」

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盧卡申科表示，世界已陷入瘋狂，爭相摧毀自身經濟，強調有簡單方法抗疫，如運動便是對抗病毒的最佳藥物，並建議每天飲用純伏特加。

盧卡申科並建議國民焗桑拿，稱高溫有助殺死病毒，又稱可焗桑拿後飲用伏特加，雙管齊下。盧卡申科的言論毫無科學根據，讀者切勿輕信，他唯一較可取的防疫建議是叫國民多洗手。

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環球政府極力要求國民停工，在家工作，阻止病毒擴散之際，白俄羅斯反其道而行，盧卡申科倡議國民努力下田工作，聲稱勞動有助抗疫，他稱，「拖拉機將治癒所有人！農田醫好所有人！（Tractors will cure everyone! The field heals everyone!）」

白俄羅斯疫情相對其他西方國家無疑較佳，至今僅錄不足100宗確診，沒有死亡個案，相信是盧卡申科仍敢胡說八道底氣所在。惟若繼續什麼也不做，當地疫情遲早也會惡化，不少輕視疫情的國家領袖，近日紛紛轉軚。

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盧卡申科1994年就任白俄羅斯總統，至今26年，任內實行親俄政策，與西方國家關係惡劣。他掌權以來，長期被批評打壓言論自由及宗教自由，以及在總統選舉中舞弊，以至能不斷連任，被西方傳媒稱為歐洲最後獨裁者。

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