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【附購買連結】港牌Accmask夥台廠產口罩　每盒50片定價158元

金融經濟 16:41 2020/03/31

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Accmask 台灣工廠貨倉。

香港新冠肺炎確診個案持續上升，市民「撲口罩」的日子恐怕仍然會延長。香港口罩品牌Accmask，已夥拍台灣口罩工廠生產外科口罩，暫定每盒50個售價158元。由於台灣仍然有口罩出口禁令，Accmask承諾禁令取消後3日內在港公開發售。

Accmask團隊黃先生接受查詢時表示，由於最近不少消費者預付後未能獲取口罩，為減低消費者相關憂慮，暫時不設預售，「會待台灣取消出口禁令後3日內安排網上銷售」。

他續指，目標首批台產口罩總供應會有10萬盒，以每盒50片計，供應量最多500萬片口罩，每盒定價158元。

Accmask外觀設計圖

Accmask夥台灣口罩工廠生產口罩。合作的台灣廠方為台灣經濟部公布，獲分配60條生產線的15間口罩廠之一，具備ISO、GMP等國內外的生產證書及口罩規格證書，而且完善的無塵室及自動化生產設備，可日產100萬片口罩，設有大人及小童大小。

公司指，台製口罩成為港人的另一個選擇，相信絕對可以加速整個口罩生產的進度及維持穩定的數量供應。由原材料至整個生產及包裝過程，都在台灣完成。

購買連結：www.accmask.com

最新資訊：http：//www.facebook.com/accmaskHK

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