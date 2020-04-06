【復課無期】Skillmove研手機App　服務取勝

DSE考試日期一改再改，令應屆考生大失預算，不過總要做好準備。Skillmove是一個專門針對DSE考生而設的平台，除在網上售賣教材練習，亦研發了在手機學習的應用程式，希望食正學生喜歡利用碎片時間看手機的習慣，故在手機程式內除了有教學遊戲，還有課文內容可以在待機模式收聽。

葉梓燊本身是補習老師出身，於2015年創辦Skillmove xpress教學平台，構思就像一間網購平台，讓導師在上面開設自己的網店，售賣DSE教材，屬於香港第一代的網上教育平台。隨着發展，近年再成立Skillmove的移動教學終端，再慢慢進化到網上課程和視頻，「之前拍過一些影片放在Youtube，一條片長個多兩個小時，學生其實不會有心機看完，故現在轉了另一種方式，就像模組似的，根據需要逐個單元揀選，故每個課程都由不同的組合組成。」他們的課本包裝得好精美，若一套Boxset大概是3,000元，若分散買則數百元一份。

葉梓燊直言2015年是一個很好的時間，因為當時社交媒體正處於發展蓬勃時期，當時Youtube仍可直接在Facebook播放短片，惟後來已愈來愈難做。「2015年我決定開拓網上平台是眼見補習的實體店已經出現飽和，加上在旺區開舖租金亦不便宜，因補習社的輻射範圍只有兩公里以內，除非是在旺角、太子等旺區，但老師能力又未必一定局限在該地理範圍，所以我們決定做網上課程，以一個產品形式轉化個價值推出去，當時我們第一個做，反應不錯。」

過去有些教育機構擔心做網上教學會被人偷取放在網上的教材，因而卻步，「但我們不考慮這些，因為決心做網上教學，就要用互聯網的思維，只要去諗如何提供更大的價值給學生，多於去保護自己的潛在風險。再說，現在已不是10年前資訊稀缺的年代，現在資訊氾濫，即使你免費放出去也未必有太多人會睇，所以我們其實是在賣一個服務，包括老師解答問題，改文等。」

發展至今，Skillmove會透過社交媒體再導入去自己的生態系統，「因為用戶上了哪一堂課我們會知道，繼而可進行內部行銷，如此就可更有效率不斷更新，推出產品綫，像通識科我們一年的收入就有100萬元。」Skillmove目前約有20個導師，15個產品，「我們在挑選老師方面都比較挑剔，因貴精不貴多。」

未來亦會繼續拓展其他領域，希望年輕人可以學到更多知識和技能，真正做到知識改變命運，「現在考試這條路已經行不通了，故我們會從學生角度去想，最需要學些甚麼，如財務知識，提升學生的財商和投資理財技能。」

節錄自第648期《iMoney Wealth》。