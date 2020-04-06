【復課無期】ABC Group 力推網上課程　九成家長力撑

香港自新年假期後一直停課，早已令不少家長頭痛不已，而早前亦出現過一輪退學潮，有的可能是家長安排子女到外國讀書，有的是不想白交學費，故不少學校已預期他日復課後可能將面對流失了大部份學生，甚至已開始裁員或放無薪假，惟教育機構ABC Pathways Group 創辦人黃林趣玲卻非常有信心復課後，他們有八九成學生都會回來，因此在這艱難時期亦沒有選擇裁員，「我們集團有200多個員工，雖停課就無收入，但我不想影響到任何一個員工，而且我有信心復課後學生都會回來，若裁員到時又會不夠人手，好多員工在這裏都工作多年，我不想把這個問題附加到他們身上。」

雖然計劃趕不上疫情發展，但此期間她亦一直研究對策，於是乎就推出網上課程，由100位外藉導師，每日30分鐘網上直播英語學習，小朋友可以每星期一至五，每日30分鐘持續學習。

黃林趣玲指現在是一個很好的學習時機，讓學生們不會墮後之餘，甚至能反超前，「試想想一些小朋友可能整個假期都沒有進修，有些小朋友日日持續學習，這分別會有多大呢？所以我們成個ABC團隊為K1至K3的小朋友，準備了這個反超前的課程，讓他們天天學習。」



她表示，家長都好受落，因為對他們來說小朋友日日在家無所事事也不是辦法。黃林趣玲說：「好多家長不是不想付費讓小孩學習，而是找不到地方，現在既然我們和家長都熟悉，家長知道我們的水平，我們又知學生的程度，故可以更容易配對到合適的課程，這樣家長就更安心。」

黃林趣玲說：「我們本身沒有網上課程的，是停學之後開始做，因我們要諗怎樣跟家長保持聯繫，我曾經歷過沙士、豬流感、雷曼等多次經濟下滑，成個團隊都習慣了要即時作出反應。所以2月一停課，我們跟家長講明學費不會用來補課，同時也覺大家都交了錢，就需要為他們提供一些服務，故第一個月就做了些免費的工作紙、學習視頻等，他們都覺得好開心，能讓小朋友保持互動又可以學習。對我們來說，這樣亦可贏得家長的信任和認同。」

「之前好多家長2月已交了學費，但因即時停學，若我退學費就會令學校難以營運，故我跟家長說，這些學費在復課後分數個月扣減，那麼他們既可以幫助我渡過難關，又不用以補課方式填補學費，結果有99%的家長都非常支持我們，當然都有個別學生因家庭情況而需退學，但為數不多。」隨着現在推出網上課程，2月收的學費亦已開始分數月扣減。

時至今日，開拓網上教學也算是一個轉危為機的方法，ABC Pathways Group除了為小朋友提供網上教學，亦推出了家長課程，「之前我們是一年做一次，有時間才會做的，現在因為老師時間多了，既然有資源又有能力，不如利用這個平台為家長提供服務，因為好多家長都想自己去教小朋友，只要他們上堂學懂了就可以自己教小朋友。」

黃林趣玲表示，將來復課後亦會保留住網上課程，「可能會劃分一條綫去做，但會否加大規模則要視乎復課後的情況，因為我相信復課之後都會有好多轉變 ，第一是之前社會運動已有好多人流失， 離開了香港，這是一個好大的變動， 另外復課後如果我們有八九成學生回來正常上堂，我們未必有足夠的人力去全力做網上教學，所以要觀察住個變化去做，但資源已有，要做亦不難。」

本文節錄自第649期《iMoney Wealth》。