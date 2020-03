【美國疫情】復活節復活無望？ 特朗普：隔離可救百萬人

新冠肺炎疫情蔓延全球大流行,美國確診個案突破16萬。為遏止新冠肺炎疫情擴散,美國總統特朗普除放棄復活節恢復經濟活動,宣布延長社交隔離防疫措施至4月底,並指嚴格遵守指引,將可救回100萬美國人的性命。他又自豪道,目前已有100萬美國人接受新冠肺炎檢疫測試,領先世界。

特朗普指,據目前的數據顯示,疫情死亡率未來兩週仍未見頂,以及嚴格遵守指引將可拯救100萬美國人的性命。跟往常一樣,特朗普少不免豪言誇讚自己國家:

「在對抗新冠肺炎的戰役上,今天我們邁向歷史里程碑,現時已有超過1百萬美國人接受病毒測試,比任何一個國家都更多、更準確。」

(Today we reached a historic milestone in our war against the coronavirus. Over 1 mill Americans have now been tested, more than any other country, by far, not even close, and tested accurately)

根據美國疾病及防控中心(CDC)(截至美國時間30日)的數據顯示,在過去兩個半月在CDC實驗室和美國公共衛生實驗室(US Public Health Labs)進行的檢測中,僅在3月中旬有兩日測試過萬,合共僅逾13萬;而據新冠肺炎追踪項目(COVID Tracking Project)(截至美國時間31日)的數據顯示,在全國各州進行的檢疫測試達956,481次。

