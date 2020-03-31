【美國疫情】復活節復活無望 特朗普：隔離可救百萬人

新冠肺炎疫情蔓延全球大流行，美國確診個案突破16萬。為遏止新冠肺炎疫情擴散，美國總統特朗普除放棄復活節恢復經濟活動，宣布延長社交隔離防疫措施至4月底，並指嚴格遵守指引，將可救回100萬美國人的性命。他又自豪道，目前已有100萬美國人接受新冠肺炎檢疫測試，領先世界。

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特朗普指，據目前的數據顯示，疫情死亡率未來兩週仍未見頂，以及嚴格遵守指引將可拯救100萬美國人的性命。跟往常一樣，特朗普少不免豪言誇讚自己國家：

「在對抗新冠肺炎的戰役上，今天我們邁向歷史里程碑，現時已有超過1百萬美國人接受病毒測試，比任何一個國家都更多、更準確。」

（Today we reached a historic milestone in our war against the coronavirus. Over 1 mill Americans have now been tested, more than any other country, by far, not even close, and tested accurately）

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根據美國疾病及防控中心（CDC）（截至美國時間30日）的數據顯示，在過去兩個半月在CDC實驗室和美國公共衛生實驗室（US Public Health Labs）進行的檢測中，僅在3月中旬有兩日測試過萬，合共僅逾13萬；而據新冠肺炎追踪項目（COVID Tracking Project）（截至美國時間31日）的數據顯示，在全國各州進行的檢疫測試達956,481次。

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