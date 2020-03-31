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【華為業績】華為去年營收增長19%至8588億人幣 未達全年目標

金融經濟 16:23 2020/03/31

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華為去年銷售收入為8588億人民幣，並未達到年初定下的總營收目標。

華為公佈，2019年銷售收入為8588億元（人民幣，下同），上年同期為7212億元，按年增長19%；淨利潤為627億元，上年同期為593.45億元，按年增長5.7%。華為在去年初曾經定下全年目標，實現1259億美元（約8928億人民幣）總營收，意味華為去年業績並未達到全年目標。

根據華為去年初計劃，消費者業務目標營收為650億美元，運營商業務目標營收為441億美元，企業業務的目標營收則為168億美元。

根據華為最新披露數據，消費者業務方面，去年智能手機發貨量超過2.4億部，實現銷售收入4673億元，按年增長34%。

運營商業務方面，華為去年累計為超過50個國家和地區的4000多萬偏遠區域人口提供移動互聯網服務，實現銷售收入2967億元，按年增長3.8%。

華為表示，去年研發費用達到1317億元，佔全年銷售收入超過15%，近10年研發費用超過6000億元。輪值董事長徐直軍表示，面對未來更複雜的外部環境，唯有持續提升產品和服務的競爭力，聚焦為客戶和社會創造更大價值、開放創新，才能抓住行業數字化、智能化的歷史機遇，實現持續穩健發展。

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