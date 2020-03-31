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大埔白石角入伙潮　月租9,200再創區內新低

股樓投資 16:22 2020/03/31

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樓價持續下跌，租金同樣受壓，特別是新樓供應較多的地區，如大埔白石角。市場消息指，嘉熙10座高層B室，實用面積249平方呎，開放式間隔，業主原叫租10,800元，終減價1,600元，以9,200元租出，再創白石角月租新低。據資料顯示，業主於2018年，以約545萬元購入單位，以目前租金水平計，回報率僅約2厘。 

事實上，私樓租金正受多路夾擊，而樓價下跌則是其一因素。一般來說，樓價跟租金相互影響，走勢往往齊上齊落，由於新冠肺炎肆虐，本港經濟前景持續暗淡，拖累樓價下跌，料租金日後進一步受壓。此外，失業率持續上升，特別是消費及旅遊相關的行業，加上不少企業開始減薪，租樓人士承租力大不如前，在此情況下，租金自然下跌。 

搵平租盤　留意供應重鎮

若有意找平租盤，不妨留意供應較多的地區，如大埔白石角、將軍澳日出康城、屯門等區。由於區內租盤供應大增，業主為求盡快租出物業，只好劈租搶客，以致住宅租金受壓。以白石角為例，區內海日灣、嘉熙、雲匯相繼入伙，租盤量大增至約300伙，代理透露，由於盤源大增，部分業主為求盡快租出單位，不介意減租。 

此外，沙田、大圍等區也值得考慮。傳統上，這些地區業主不愁無租客，因鄰近大學，有一定學生客源，惟新冠肺炎肆虐，部分內地學生退租，以致區內租盤急增，租金亦因此下跌。 

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撰文 : 黃卓賢

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