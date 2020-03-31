【Home Office】BlackBerry通訊方案免費試用　助企業遙距工作

▲ BlackBerry宣布旗下多款與遙距工作相關的方案可享免費試用。

因應疫情發展，企業紛紛推出在家工作措施，電腦系統要符合遙距工作需求。BlackBerry宣布將免費為企業提供額外支援，提供一系列60天免費且安全可靠的通訊解決方案，協助企業安排及確保員工可以利用遙距方式如常工作。

可供企業免費試用的包括以下方案：

1. BlackBerry Desktop : 提供容器化環境中的安全連接，而且員工通過手機或平板電腦連接網上會議時，能即時進行驗證，提升網上協作安全性。員工可以安全地跨設備存取企業資源，企業可以隨時根據政策的改變來為員工簡易地安排連線及離線設定。

提供容器化環境中的安全連接，而且員工通過手機或平板電腦連接網上會議時，能即時進行驗證，提升網上協作安全性。員工可以安全地跨設備存取企業資源，企業可以隨時根據政策的改變來為員工簡易地安排連線及離線設定。 2. SecuSUITE for Government： 保護政府及企業的訊息傳送及語音通話，確保在iOS和Android環境中的語音通話及訊息傳送都能得到嚴密保護，令政府、應急機構、執法部門、醫療保健公司和企業員工得以繼續進行各種需要高度安全防護的活動。

保護政府及企業的訊息傳送及語音通話，確保在iOS和Android環境中的語音通話及訊息傳送都能得到嚴密保護，令政府、應急機構、執法部門、醫療保健公司和企業員工得以繼續進行各種需要高度安全防護的活動。 3. BlackBerry AtHoc： 為統一的應急通訊系統，以預先配置好的企業方案確保員工安全，可簡易地取得接收者或群組的地理位置，領導層級可獲所需資訊，以在關鍵時刻能迅速制定應急的安全決策。

為統一的應急通訊系統，以預先配置好的企業方案確保員工安全，可簡易地取得接收者或群組的地理位置，領導層級可獲所需資訊，以在關鍵時刻能迅速制定應急的安全決策。 4. BlackBerry Protect: 具備高階人工智能（AI）終端保護，可防止安全裂口並提供附加控制措施，以防禦精心設計的網絡安全威脅。

BYOD安全系統助企業維持運作

BlackBerry執行主席兼首席執行官程守宗表示，對大多數企業員工而言，遙距工作是一種全新的體驗，希望透過BYOD安全系統，讓受到疫情影響的全球企業，都可以在維持企業生產、運作、通訊的同時，保障其安全。

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責任編輯： 周俊霖