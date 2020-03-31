【疫情搶米】米價6年貴 泰國越南乾旱雪上霜

▲ 【新冠肺炎疫情搶米潮】米價6年貴 泰國越南乾旱雪上霜

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，經濟活動大減，令人憂慮物資短缺。繼口罩、廁紙後，大米亦出現搶購現象。大米重要產地越南暫停出口，以保國內供應穩定。泰國雖未限制大米出口，但泰國及越南現時都經歷乾旱，打擊大米產量，亦使大米價格升至6年高。

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《日經亞洲評論》報道，泰國貿易委員會數據顯示，泰國大米出口價格在近日升至每噸550美元，創2013年8月以來新高。越南大米價格亦升破400美元，為2018年12月來未見。

美國農業部資料指，泰國及越南大米出口分別佔全球市場23%及14%，比率僅低於印度。泰國及越南2018年分別出口大米1,110萬及660萬噸。泰國有出口商組織預料2020年出口會降至750萬噸，而越南大米出口也不見得有增長。

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泰國及越南大米供應緊張，疫情恐情搶購潮只是一小原因，水源才是主要問題。

泰國大米產地集中在昭拍耶河流域，越南則在湄公河三角洲。當地傳媒報道，兩條河流上游地區雨量，已自去年8月以來減少30%。中國近年在湄公河上游興建水壩，也影響了下游水量。

泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）預料，假如乾旱持續至6月，泰國2月至7月一輪大米收成會按年大減50%。

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