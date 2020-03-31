【美國救市】4萬億刺激措施又如何？經濟師：衰退已成定局

▲ 最新消息傳言指，白宮及民主黨派人士正準備第四輪經濟刺激方案，規模或高達6000億美元（約4.68萬億港元）

新冠肺炎疫情來襲，震驚環球市場，為應對病毒擴散對經濟帶來的影響，聯儲局及美國政府連番出招，令美股近周跌勢略見喘定跡象。而最新消息傳言更指，白宮及民主黨派人士正準備第四輪經濟刺激方案，規模或高達6000億美元（約4.68萬億港元）。即便如此，投資界卻料美國經濟衰退已成定局，救市措施未必能力挽狂瀾。

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百達財富管理美國高級經濟師Thomas Costerg透露，該行最近已把美國今年GDP預測調低至倒退2.1%，皆因疫情或使美國經濟活動停擺約一個月，形容當停擺時間愈長，GDP衝擊愈多，每個月影響幅度或達GDP兩成。

他更相信，如果到了5月，經濟活動仍然停擺，該行或進一步調低美國經濟增長預測，而在金融狀況趨向緊縮的前提下，相關影響或於下半年浮現，故不預期美國經濟可現「V形」反彈。

美國首領失業救濟金人數上周升逾十倍。Costerg稱，即使美國失業率升抵20%，亦並非「不合理」。

普信首席美國經濟分析師Alan Levenson亦預期，美國經濟活動將於本年首兩季收縮，其中疫情對次季經濟的影響更可屬「史無前例」（unprecedented），並引述市場預測指，期內GDP隨時倒退10.8%，為72年來最慘烈一次。

但他補充，美國商業及家庭相關政府部門因應病毒擴散，推出嚴厲的限制政策，一旦疫情影響在5月期間減低，美國可慢慢復工，並使經濟復甦。

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