  • 21°C
香港時間 : 2020331日 (二) 16:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【熊市反彈】大摩料市場僅短暫衰退　標普指數年底料反彈至3000點

金融經濟 15:33 2020/03/31

分享：

大摩認為今次股票市場衰退僅屬短暫，預料將迎來反彈。

新冠肺炎疫情在全球大流行，引發本月環球股災。摩根士丹利發表報告，認為今次股票市場衰退僅屬短暫，預料將迎來反彈，料年底標普500指數可達3,000點或3,200點的機會很大 。

市場屬短暫衰退

大摩投資管理董事總經理兼高級投資組合經理Andrew Slimmon指出，在3月26日，標普500指數由高位急瀉34%，主要因為美國3月失業率由3%急升至25%，這是前所未有的。該行認為，股票市場定價上是反映一個短暫衰退。

大摩指出，一般而言，衰退平均持續1年，平均虧損約為45%，這需要標普指數插至1,900點，相當於3月23日2,200的低點再挫15%。從標普指數下跌34%的情況來看，與短期衰退更為一致。

市場未反映企業下調盈利

Slimmon認為，3月23日可能是最初的恐慌低位，波動指數在3月16日見頂，目前已經回落。他指出，市場已停止恐慌，政府推出財政刺激計劃推出確有幫助。截至3月26日，市場反彈了15%。大摩相信，大量養老基金月底會重新平衡，這可能會推動市場反彈走高。不過，未來可能再下試低位，因為目前仍然只有很少公司向分析師提出調整預測，相信要到4月份才會反映。

看好金融及消費板塊

Slimmon預料，標普指數年底可以維持於3,000點或3,200點的機會很大，當中因為標普指數的股息收益率是10年期美國國債的3倍，料最終會吸引投資者重新入場。

Slimmon認為金融業及消費板塊具吸引力，首先金融業目前的狀況比2008年衰退時好得多；他又指，在經歷了2008年的經濟衰退之後，人們相信消費者已死，他們再也無法花錢，但這是錯誤的，而今天他又看到這個錯誤，故認為消費板塊在是次復甦中提供了很大的機會。

相關文章：

大摩亞洲前主席羅奇：新冠肺炎疫情會令美國陷入二戰以來最嚴重的衰退

【油價急跌】 挪威主權基金或被逼變賣資產

【新冠肺炎】瑞銀：受惠勞動節假期延長　中國休閒旅遊5月恢復

標準普爾500指數 經濟衰退 經濟 股票 見頂 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

上一篇文章

越南4月1日起禁止2人以上公眾聚集 為期兩周
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）
【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐股價】滙豐若推遲派息 股價有何影響？
【滙豐股價】滙豐若推遲派息 股價有何影響？
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
美股道指升幅擴大至逾500點　港夜期高水200點（不斷更新）
美股道指升幅擴大至逾500點　港夜期高水200點（不斷更新）