【熊市反彈】大摩料市場僅短暫衰退　標普指數年底料反彈至3000點

▲ 大摩認為今次股票市場衰退僅屬短暫，預料將迎來反彈。

新冠肺炎疫情在全球大流行，引發本月環球股災。摩根士丹利發表報告，認為今次股票市場衰退僅屬短暫，預料將迎來反彈，料年底標普500指數可達3,000點或3,200點的機會很大 。

市場屬短暫衰退

大摩投資管理董事總經理兼高級投資組合經理Andrew Slimmon指出，在3月26日，標普500指數由高位急瀉34%，主要因為美國3月失業率由3%急升至25%，這是前所未有的。該行認為，股票市場定價上是反映一個短暫衰退。

大摩指出，一般而言，衰退平均持續1年，平均虧損約為45%，這需要標普指數插至1,900點，相當於3月23日2,200的低點再挫15%。從標普指數下跌34%的情況來看，與短期衰退更為一致。

市場未反映企業下調盈利

Slimmon認為，3月23日可能是最初的恐慌低位，波動指數在3月16日見頂，目前已經回落。他指出，市場已停止恐慌，政府推出財政刺激計劃推出確有幫助。截至3月26日，市場反彈了15%。大摩相信，大量養老基金月底會重新平衡，這可能會推動市場反彈走高。不過，未來可能再下試低位，因為目前仍然只有很少公司向分析師提出調整預測，相信要到4月份才會反映。

看好金融及消費板塊

Slimmon預料，標普指數年底可以維持於3,000點或3,200點的機會很大，當中因為標普指數的股息收益率是10年期美國國債的3倍，料最終會吸引投資者重新入場。

Slimmon認為金融業及消費板塊具吸引力，首先金融業目前的狀況比2008年衰退時好得多；他又指，在經歷了2008年的經濟衰退之後，人們相信消費者已死，他們再也無法花錢，但這是錯誤的，而今天他又看到這個錯誤，故認為消費板塊在是次復甦中提供了很大的機會。

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