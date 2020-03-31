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【黃金牛市】道富SPDR金ETF每手買賣單位減半至5股　冀長遠減至1股

金融經濟 16:53 2020/03/31

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環球央行減息，加上聯儲局承諾無限QE下，黃金投資產品備受追捧。道富環球投資管理聯同世界黃金協會宣佈，SPDR金ETF （02840） 將香港每手買賣單位由10股更改為5股，4月24日開始生效，意味入場門檻將減半。以3月31日價格計算，每手買賣單位價值為11,800元，意味每手買賣單位減半後，不計手續費入場費為5900元。

SPDR金ETF在全球4地包括紐約、香港、新加坡及東京上市，道富環球SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑接受訪問時表示，縮減買賣單位已籌備多時，新加坡的SPDR金ETF早前已將每手買賣單位由10股改為5股，之後成交量增加3成，買賣差價亦減少3成，預期香港更改買賣單位後也有相若結果，希望可透過減低入場門檻，推高成交量，增加產品的吸引力。目前在紐約及東京上市的SPDR金ETF都是每手1股，長遠希望香港的每手買賣單位也可降至1股。

徐志傑指，環球股市急瀉，加上負利率，投資者對黃金的需求強烈，令今年來香港的SPDR金ETF日均成交額較去年高2.6倍，３月中更曾達3.6億元，反映交投相當活躍。

道富環球投資管理SPDR交易所買賣基金亞太區銷售主管Meaghan Victor表示，黃金向來在經濟形勢不明朗的時期備受青睞，更改每手買賣單位將使香港投資者更容易投資於SPDR金ETF，從而擴大股東基礎，進一步改善產品的流動性和買賣差價。

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基金 貨幣政策 經濟 ETF SPDR金ETF（02840） 香港 黃金 美國

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