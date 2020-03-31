  • 21°C
香港時間 : 2020331日 (二) 16:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【言論惹火】「人終須一死！」巴西總統帖文被Twitter、fb下架

科技 16:00 2020/03/31

分享：

Twitter與Facebook近日刪除巴西總統博爾索納羅的帖文，涉及發佈新冠病毒的錯誤信息，違反平台禁止發佈有害內容的規定。

新冠肺炎確診個案持續增加，不少國家下達禁止集會禁令，惟巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）繼續無視疫情，周日（29日）與支持者會面，並稱：「人終須一死」。其惹火言論蔓延至社交媒體，Twitter與Facebook近日先後刪除博爾索納羅的帖文，涉及發佈新冠病毒的錯誤信息，違反平台禁止發佈有害內容的規定。

Facebook表示，周一刪除了博爾索納羅於Facebook及Instagram分享的影片，當時博爾索納羅於片中指，抗瘧疾處方藥羥氯喹（Hydroxychloroquine）是治療新冠肺炎的有效方法。Facebook強調，該公司其中一項政策是，禁止分享可能導致用戶身體傷害的帖文。 

另一方面，Twitter亦針對新冠肺炎更新內容政策，將刪除與公共衛生當局建議相違背的推文。Twitter周日已刪除博爾索納羅兩條推文，文中同樣涉及稱讚羥氯喹療效，並鼓勵結束社交隔離政策，聲稱：「巴西（經濟）不能停下來，否則我們將變成委內瑞拉」。

【新冠肺炎】世衛與遊戲公司合作　鼓勵市民在家打機抗疫

【新冠肺炎】英國訓練狗隻「嗅」出感染者　解決測試劑短缺

Twitter發言人指出，該公司會下架可能違反官方消息來源的公共衛生信息，避免人們更容易傳播病毒，以及導致人身傷害。不過，Tesla行政總裁Elon Musk曾稱：「孩子基本上可以免疫新冠病毒。」的失實推文，卻未被刪除。

美國食品藥品管理局（FDA）週日（29日）發佈緊急授權，允許羥氯喹用於治療新冠肺炎。惟包括美國過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci在內的科學家，均敦促公眾保持謹慎，直至該藥完成臨床試驗為止。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【共度時艱】英電訊商固網寬頻任用　推低價手機數據抗疫
今日
【共度時艱】英電訊商固網寬頻任用　推低價手機數據抗疫
【新冠肺炎】美國政府採用手機定位數據　追蹤疫情擴散趨勢
今日
【新冠肺炎】美國政府採用手機定位數據　追蹤疫情擴散趨勢
【新冠肺炎】世衛與遊戲公司合作　鼓勵市民在家打機抗疫
2020/03/30
【新冠肺炎】世衛與遊戲公司合作　鼓勵市民在家打機抗疫
【新冠肺炎】英國訓練狗隻「嗅」出感染者　解決測試劑短缺
2020/03/30
【新冠肺炎】英國訓練狗隻「嗅」出感染者　解決測試劑短缺
治療 疫情 傳染病 博爾索納羅 巴西 Facebook Twitter Instagram 武漢肺炎 瘧疾

下一篇文章

中國移動香港明推5G網絡服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
足不出戶遊世界！極光動物園博物館都可網上體驗（附網上連結）
足不出戶遊世界！極光動物園博物館都可網上體驗（附網上連結）
【免費下載】多個手遊App限時免費　《蠟筆小新》推出即上榜首
【免費下載】多個手遊App限時免費　《蠟筆小新》推出即上榜首
【口罩供應】IT團隊開設銷售平台Fairbuy　最快4月中有逾萬盒推出
【口罩供應】IT團隊開設銷售平台Fairbuy　最快4月中有逾萬盒推出
【新冠肺炎】黑客利用疫情作網絡攻擊　錄逾9000宗個案
【新冠肺炎】黑客利用疫情作網絡攻擊　錄逾9000宗個案
蘋果擬明年推出平價MacBook　改用ARM處理器節省成本
蘋果擬明年推出平價MacBook　改用ARM處理器節省成本