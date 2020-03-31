【言論惹火】「人終須一死！」巴西總統帖文被Twitter、fb下架

▲ Twitter與Facebook近日刪除巴西總統博爾索納羅的帖文，涉及發佈新冠病毒的錯誤信息，違反平台禁止發佈有害內容的規定。

新冠肺炎確診個案持續增加，不少國家下達禁止集會禁令，惟巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）繼續無視疫情，周日（29日）與支持者會面，並稱：「人終須一死」。其惹火言論蔓延至社交媒體，Twitter與Facebook近日先後刪除博爾索納羅的帖文，涉及發佈新冠病毒的錯誤信息，違反平台禁止發佈有害內容的規定。

Facebook表示，周一刪除了博爾索納羅於Facebook及Instagram分享的影片，當時博爾索納羅於片中指，抗瘧疾處方藥羥氯喹（Hydroxychloroquine）是治療新冠肺炎的有效方法。Facebook強調，該公司其中一項政策是，禁止分享可能導致用戶身體傷害的帖文。

另一方面，Twitter亦針對新冠肺炎更新內容政策，將刪除與公共衛生當局建議相違背的推文。Twitter周日已刪除博爾索納羅兩條推文，文中同樣涉及稱讚羥氯喹療效，並鼓勵結束社交隔離政策，聲稱：「巴西（經濟）不能停下來，否則我們將變成委內瑞拉」。

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Twitter發言人指出，該公司會下架可能違反官方消息來源的公共衛生信息，避免人們更容易傳播病毒，以及導致人身傷害。不過，Tesla行政總裁Elon Musk曾稱：「孩子基本上可以免疫新冠病毒。」的失實推文，卻未被刪除。

美國食品藥品管理局（FDA）週日（29日）發佈緊急授權，允許羥氯喹用於治療新冠肺炎。惟包括美國過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci在內的科學家，均敦促公眾保持謹慎，直至該藥完成臨床試驗為止。

責任編輯：姚慧儀