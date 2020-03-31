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滙豐傳內部曾討論停派息 美林率先降評級

金融經濟 15:21 2020/03/31

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在歐洲央行要求銀行暫停派息後，滙豐 （00005） 減少或叫停派息成為市場熱議話題。有英國傳媒引述消息指，滙豐內部上周末已曾就暫停派息進行內部討論，而券商美林率先因應滙豐料減派息而下調投資評級由「買入」下調至「中性」。

英國<金融時報>報導指，英國監管機構或趕在巴克萊銀行本周五派發高達6厘的末期息前，出手叫停銀行派息。報導並引述消息人士稱，滙豐管理層周末曾作內部討論，是否應自行決定叫停派息，以及在其他銀行停派息前作公布，是否有「先行者優勢」（first-mover advantage），但最後還是決定由監管機構作最後決定。

相關文章：滙豐末期息恐遭叫停? 管理層要據理力爭（訂戶專享）

滙豐今年2月中公布2019年全年業績時，已宣派去年末期息每股21美仙，涉資合共逾330億港元。相關股息已除淨在股價上反映，將於4月14日向股東派發。滙豐派息約佔英國大型銀行派息總額75億英鎊（約718億港元）逾四成半。

美林亦以預期滙豐減派息為理由，率先下調滙豐投資評級至「中性」。美林並未預期滙豐叫停去年派息，但預期2020年未期息會下調至10美仙，並預期全球各地封城防疫措施，會令滙豐盈利下降4%至6%。

撰文：劉德斌

 

 

 

 

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