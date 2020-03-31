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【疫市營商】滙豐推中小企數碼共享平台　助企業促進業務互聯

商業 15:19 2020/03/31

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在疫情下，小中企營商或困難重重。為協助中小企及初創應對當前挑戰，滙豐今日推出一個為香港中小企而設的全新共享平台 — 「滙豐機滙」 （www.visiongo.hsbc.com.hk）的測試版，以數碼化方式連繫中小企及初創，並提供有用資訊。平台開放予所有中小企、初創公司以至有意創業者，並歡迎非滙豐客戶成為會員。

【中小企】滙豐5措施促百分百擔保貸款　設數碼平台聯繫逾10萬中小企

 「滙豐機滙」會為用戶提供知識庫，範疇涉及不同的營商題材，包括金融、市場營銷、法律、科技等。目前，平台已上載了近500 篇由企家以至行業專才執筆的原創文章以供細閱，往後亦將定期新增內容，例如企業如何應對新冠肺炎疫情下的重重挑戰，或申請中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」的實用建議等資訊。

為促進互聯交流「滙豐機滙」連繫中小企，用戶亦可透過參與網上諮詢環節和工作坊，與其他志同道合的企業家進一步交流意見。此外，今個星期起，有興趣的中小企可於「滙豐機滙」免費登記參加「百分百擔保特惠貸款」網上研討會及Zoom 視像會議。平台亦將陸續新增其他活動。

【中小企】「百分百擔保貸款」料4月開展　銀行界：將簡化申請程序

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，中小企是香港經濟發展的中流砥柱。滙豐深明企業需要的不僅是資金支持，因此創建為中小企及初創而設的「滙豐機滙」，一個促進業務互聯、包羅合適資訊的數碼共享平台。經過數個月的籌備，集團現推出平台的測試版，在當前逆境下，使中小企可連繫一起，交流實用心得。

【新冠肺炎】中小企難熬疫情　外國科企支援有蹺

責任編輯：蘇穎琪

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