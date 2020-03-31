【美國疫情】寶潔與世隔絕工廠 超負荷生產廁紙

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，美國感染人數不斷增加，各地搶購潮引起物資嚴重短缺，但寶潔為市民帶來一絲希望。17年前的沙士經驗，令寶潔在此次病毒疫情爆發初期，迅速作出應急預案調整，遠離市區的梅霍帕尼鎮工廠全面運作，超負荷地生產廁紙。

寶潔（Procter＆Gamble）位於賓夕法尼亞州的工廠長期以來一直是該農村社區的重要組成部分，由於遠離市區，已經可以做到自給自足，而且未被疫情波及。幾代家庭都在梅霍帕尼鎮（Mehoopany Township）內的懷俄明縣（Wyoming County）的工廠工作。

該工廠擁有約2200名員工，他們上班接受溫度檢查，公司鼓勵他們進行社會距離，他們每天都超負荷地生產美國人急需的廁紙。

梅霍帕尼鎮責負人孔德莉（Maryellen Condeelis）稱，寶潔工廠基本上是一個巨大的製造工廠，我們仍然是一個很小的農村社區。同時，懷俄明州聯合之路責負人霍夫（Kristen Huff）稱，排成長龍的貨車正在等待從工廠取走寶潔的產品。

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懷俄明州商會會長蘇伊丹（Gina Suydam）表示，位於工廠以北幾英里的小鎮Mehoopany和Meshoppen，分別有一間餐廳和一間加油站，仍提供外賣服務。

寶潔認為，供應鍊是一個精密完整的組織鏈條，牽一發而動全身，工作要查漏補缺，才能從整體上在保障防控到位的前提下積極做好保障供應的全面準備。

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責任編輯：曾子龍