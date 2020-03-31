  • 21°C
香港時間 : 2020331日 (二) 16:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】Pricerite實惠門市網店開售「抗疫三寶」　網店正在搶修

商業 15:15 2020/03/31

分享：

Pricerite實惠突發全線於下午2時發售「抗疫三寶」，門市及網店同步發售。（Facebook圖片）

Pricerite實惠突發全線於下午2時發售「抗疫三寶」，門市及網店同步發售。「抗疫三寶」包括口罩、消毒搓手液及酒精消毒殺菌棉。不過據網店消息，目前技術人員正在搶修，輪候人數已逾5000人。

【口罩供應】禮品公司Ones口罩4月初到貨　BFE+PFE超90%每盒160元

今日Pricerite實惠在Facebook宣布，全線發售268元的「抗疫三寶」，其Pricerite實惠門市限量80-180套、SECO by Pricerite 50套、Pricerite實惠網店1000套。每人限買1套，先到先得。

「抗疫三寶」的產品內容包括，O-Brush 3層過濾口罩 50件裝 1 盒、LABO 消毒搓手液50ml 2支，以及Gidcare 70%酒精消毒殺菌棉（100片裝) 2件。口罩產地為中國，稱BFE細菌過濾效率超過99%；符合美國標準F2101-14 ASTM Level 1。

【口罩供應】IT團隊開設銷售平台Fairbuy　最快4月中有逾萬盒推出

不過據網店消息，目前技術人員正在搶修，輪候人數已逾5000人。（網店截圖）

不過開賣不久後，即有不少顧客在其Facebook投訴，未能進入網店。據Pricerite實惠的官方回應指，「由於網站現時人流眾多，技術人員正在搶修中，請耐心等候，不便之處，敬請見諒。」至於門市方面，每人限取一籌；領籌後必需在當日營業時間內於領籌之門市購買。

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【口罩供應】禮品公司Ones口罩4月初到貨　BFE+PFE超90%每盒160元
今日
【口罩供應】禮品公司Ones口罩4月初到貨　BFE+PFE超90%每盒160元
港與東盟自貿協定　涉及菲律賓部份5月中生效
今日
港與東盟自貿協定　涉及菲律賓部份5月中生效
【疫市營商】滙豐推中小企數碼共享平台　助企業促進業務互聯
今日
【疫市營商】滙豐推中小企數碼共享平台　助企業促進業務互聯
零售 疫情 搓手液 口罩

上一篇文章

【疫市營商】滙豐推中小企數碼共享平台　助企業促進業務互聯

下一篇文章

【疫市營商】婚攝及化妝生意跌7成　小店：有信心熬過
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
【港產口罩】SOSo Mask開售需讚好帖文　每位可訂4盒BFE99口罩每個3元
【港產口罩】SOSo Mask開售需讚好帖文　每位可訂4盒BFE99口罩每個3元
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售