【口罩供應】Pricerite實惠門市網店開售「抗疫三寶」　網店正在搶修

▲ Pricerite實惠突發全線於下午2時發售「抗疫三寶」，門市及網店同步發售。（Facebook圖片）

Pricerite實惠突發全線於下午2時發售「抗疫三寶」，門市及網店同步發售。「抗疫三寶」包括口罩、消毒搓手液及酒精消毒殺菌棉。不過據網店消息，目前技術人員正在搶修，輪候人數已逾5000人。

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今日Pricerite實惠在Facebook宣布，全線發售268元的「抗疫三寶」，其Pricerite實惠門市限量80-180套、SECO by Pricerite 50套、Pricerite實惠網店1000套。每人限買1套，先到先得。

「抗疫三寶」的產品內容包括，O-Brush 3層過濾口罩 50件裝 1 盒、LABO 消毒搓手液50ml 2支，以及Gidcare 70%酒精消毒殺菌棉（100片裝) 2件。口罩產地為中國，稱BFE細菌過濾效率超過99%；符合美國標準F2101-14 ASTM Level 1。

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▲ 不過據網店消息，目前技術人員正在搶修，輪候人數已逾5000人。（網店截圖）

不過開賣不久後，即有不少顧客在其Facebook投訴，未能進入網店。據Pricerite實惠的官方回應指，「由於網站現時人流眾多，技術人員正在搶修中，請耐心等候，不便之處，敬請見諒。」至於門市方面，每人限取一籌；領籌後必需在當日營業時間內於領籌之門市購買。

責任編輯：葉泳珊