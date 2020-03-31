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中國移動香港明推5G網絡服務

科技 15:14 2020/03/31

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中國移動香港（CMHK）今日（31日）舉行網上發佈會，正式宣佈將於4月1日凌晨啟動其5G 網絡服務。（CMHK提供圖片）

由四月一日起，不少網絡商都會正式開通5G網絡服務，而中國移動香港（CMHK）今日（31日）就舉行網上發佈會，正式宣佈將於4月1日凌晨啟動其5G 網絡服務。

CMHK是本港目前擁有最多5G頻譜的本地流動網絡營運商之一，早前已宣佈旗下的5G月費計劃，只需最平港幣198元月費便可率先登記「5G體驗服務計劃」，而今日則進一步宣佈更多細節。

【5G】中移動5G方案登場　最平體驗價198元享30GB

中國移動香港董事長李鋒博士表示，本港各界正為抗疫而努力，除了需要向一眾前線醫護人員致謝，同時希望與其他流動網絡營運商團結起來，利用科技與港人㩦手面對挑戰，於4月1日凌晨起，CMHK 5G將正式投入服務。

CMHK在首階段推出的5G網絡範圍覆蓋全港各區，目標今年年底會將面積覆蓋提升至90%。現時，全港戶外已有超過55% 地方擁有5G網絡覆蓋，當中市區戶外覆蓋面積更超過87%，人口覆蓋率亦超過 70%。只要CMHK客戶升級至5G服務及擁有支援5G網絡的手機，就可使用極速而低時延的5G本地網絡數據。

另外， 除了CMHK旗下的38間門市外，5G覆蓋更伸延至各主流基礎設施、地標及商場，包括香港國際機場、香港會議展覽中心、海港城、奧海城、中環置地廣場及屯門市廣場等。而隨著 5G 覆蓋愈來愈完善，他們覆蓋的大型室內場地將會愈來愈多。此外，CMHK的全線門市，除了大埔店外，在明天起市民均能到訪體驗他們的5G服務。

此外，CMHK同時宣佈不少與5G相關的增值服務，包括推出UGAME遊戲平台，以及UTV HMVOD電影組合。由於遊戲均透過雲端伺服器運作，無需預先下載，亦不受手機硬件效能所限，用戶只要身處在5G的覆蓋範圍即可體驗。

在企業市場方面，CMHK將繼續積極與各界合作，包括金融界，地產界及物管界等項目將陸續推出。公司將於今年推出「5G行業應用」白皮書，提供5G智能企業方案，六大方向包括：智慧出行、智慧生活、智慧經濟、智慧環境、智慧政府及智慧市民，致力把香港構建成為一個世界級的智慧城市。

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責任編輯：施雯雯

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