  • 21°C
香港時間 : 2020331日 (二) 15:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【虛擬銀行】WeLab Bank正內部測試　對初期吸客有信心

金融經濟 15:09 2020/03/31

分享：

匯立銀行替任行政總裁李家達。（資料圖片）

今日再多一間虛擬銀行投入試業。另一間已開展內部測試的匯立銀行（WeLab Bank），則期待儘快投入試業。匯立行政總裁謝學海表示，目前正進行內部測試，直言並不急於搶先推出，維持今年內開業的目標。

匯立銀行正進行內部測試，開放予不多於200名員工，進行包括記賬卡、提款等現金交易測試，測試完成才會正式投入試業。

謝學海表示，初期會專注在個人銀行服務，產品設計會以簡單、易明、有彈性為主，又透露已設計一款名為「Go Save」的定期存款產品。

定期比喻小巴分段收費　料可隨時終止不罰款

他以小巴收費為比喻，「中途落車都可以分段收費」，意味有關的定存產品或者可以隨時提取現金、而不被罰錢。

相關文章：【虛擬銀行】第二間虛銀試業 天星銀行主打零收費零售銀行

由網上貸款平台WeLab組成的匯立銀行，屬8間虛擬銀行當中少有的獨資虛銀。去年底加盟匯立銀行的謝學海表示，正看中匯立無其他投資者「無包袱」，預告推出時會有不同渠道、理念相近的公司宣傳。

匯立銀行替任行政總裁李家達指，該行今年初已開始在社交平台Instagram宣傳，並已吸引逾2500個用戶追蹤，反映有一批潛在用戶對銀行有相當期待，對初期推出的市場反應有信心。

而且近月疫情帶動網購、網上銀行等用量。單計今年3月份，母企WeLab的網上貸款申請宗數按年增加36%，其中年青群組佔比達50%或以上。

相關文章：

【虛擬銀行】天星銀行vs眾安銀行 存款邊間較著數？

【虛擬銀行】WeLab Bank夥Deliveroo推優惠　預告快將開業？

【人事變動】WeLab虛擬銀行CEO梁永祥退休　謝學海接任

虛擬銀行 Fintech 個人銀行 社交平台 定期存款 WeLab Instagram

上一篇文章

【中小企】滙豐推「滙豐機滙」平台測試版 中小企可互相交流

下一篇文章

【日本城口罩】日本城魏麗霞：口罩來價過年後飆10倍　年初一都要撲口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【港產口罩】SOSo Mask：今日中午12時前Facebook讚好、分享、留言 可訂購Level 2口罩（第二版）
【港產口罩】SOSo Mask：今日中午12時前Facebook讚好、分享、留言 可訂購Level 2口罩（第二版）
美股道指升幅擴大至逾500點　港夜期高水200點（不斷更新）
美股道指升幅擴大至逾500點　港夜期高水200點（不斷更新）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）
【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）