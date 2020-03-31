【虛擬銀行】WeLab Bank正內部測試　對初期吸客有信心

▲ 匯立銀行替任行政總裁李家達。（資料圖片）

今日再多一間虛擬銀行投入試業。另一間已開展內部測試的匯立銀行（WeLab Bank），則期待儘快投入試業。匯立行政總裁謝學海表示，目前正進行內部測試，直言並不急於搶先推出，維持今年內開業的目標。

匯立銀行正進行內部測試，開放予不多於200名員工，進行包括記賬卡、提款等現金交易測試，測試完成才會正式投入試業。

謝學海表示，初期會專注在個人銀行服務，產品設計會以簡單、易明、有彈性為主，又透露已設計一款名為「Go Save」的定期存款產品。

定期比喻小巴分段收費 料可隨時終止不罰款

他以小巴收費為比喻，「中途落車都可以分段收費」，意味有關的定存產品或者可以隨時提取現金、而不被罰錢。

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由網上貸款平台WeLab組成的匯立銀行，屬8間虛擬銀行當中少有的獨資虛銀。去年底加盟匯立銀行的謝學海表示，正看中匯立無其他投資者「無包袱」，預告推出時會有不同渠道、理念相近的公司宣傳。

匯立銀行替任行政總裁李家達指，該行今年初已開始在社交平台Instagram宣傳，並已吸引逾2500個用戶追蹤，反映有一批潛在用戶對銀行有相當期待，對初期推出的市場反應有信心。

而且近月疫情帶動網購、網上銀行等用量。單計今年3月份，母企WeLab的網上貸款申請宗數按年增加36%，其中年青群組佔比達50%或以上。

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