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【日本城口罩】日本城魏麗霞：口罩來價過年後飆10倍　年初一都要撲口罩

金融經濟 15:08 2020/03/31

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國際家居零售主席兼行政總裁魏麗霞表示，年初三起不斷遭廠家取消訂單。

自武漢宣布「封城」，本港陷入「口罩荒」，市民視口罩如糧食。全球口罩供應短缺，經營日本城的國際家居零售 （01373） 主席兼行政總裁魏麗霞接受本報專訪指，農曆年後口罩價格兩周內飆升10倍，運輸成本亦急升數倍。日本城由年初一（1月25日）於全球「搶口罩」，惟「反價」、「踢單」情況嚴重，魏麗霞直言當時「正常採購程序是買不到貨」，年初一至初十都要撲口罩。

相關文章：【港產口罩】日本城擬設口罩生產綫 已有原料在手

每一張訂單都緊急，半小時後確認，價錢已經不同，或者訂單已經不見。

魏麗霞表示，採購團隊取消新年假期，馬不停蹄到世界各地搜羅口罩，全程以電話與她確認訂單，除了團隊未曾休息，自言年初一至年初十每天工作超過18小時。

曾24小時內開售口罩  較正常一周快

日本城自農曆新年以來已售逾500萬片口罩。魏麗霞指，日本城一向有售口罩，於日本、台灣、越南等地均有穩定貨源，1月疫情消息傳開、口罩開始暢銷後已立刻追單。

日本城年初一於市面出推售約80萬片口罩，事實上背後是完成了「不可能的任務」。魏麗霞透露，年三十發現有一批口罩從越南到港後，便24小時內開賣，較正常需時一周快。

由於當時口罩供應極為短缺，她稱，社會需求激發團隊採取行動，惟年初三起不斷遭廠家「反價」或被高價搶貨而被取消訂單，為保障口罩成功到手，安排同事直接到當地以現金繳付，緊盯工廠生產、貨物上貨車及到倉的全個流程，否則「被人從後門運走，每日有多少挾多少」，並空運送到香港開賣。

及後疫情愈發嚴重，航空公司大量削減運力，拖累貨運。魏麗霞指，曾有一批來自日本的口罩預約不到航班運送抵港，故其後將貨物分拆，分為空運及船運。

對印尼口罩指控感傷心

對於早前印尼口罩惹爭議，她指，團隊對指控感到傷心，公司向廠家選購口罩前均要求展示BFE的認證，親眼看到有穩定的廠房才下單。

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不過，她認為是次經歷獲益良多，亦是一個考驗。每次公布開售口罩消息，前事均會開戰略會，猶如「戰役」，以免有任何閃失。

部署和策略是過去從事零售30年從未遇過，今次是好寶貴的經驗。

家品起家的日本城，近年擴大產品種類至家居清潔、個人護理、飲品等，邁向便利綜合店的方向發展。她稱，快速消費品的採購程序與家品不同，疫情令公司更快經歷相關流程，有助轉型。

記者：袁諾曦

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