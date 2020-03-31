【新西蘭鎖國】警方網站曾癱瘓 民眾積極舉報違令者

▲ 新西蘭早前宣布鎖國四星期以遏制新冠肺炎疫情，警方更因應舉報量急增，而專門設立一個網站供民眾用作舉報，但網站也因過多人使用而一度癱瘓。

全球新冠肺炎疫情嚴峻，新西蘭早前宣布鎖國四星期以遏制疫情，警方更因應有關違反鎖國令的舉報量急增，而專門設立一個網站供民眾用作舉報。新西蘭警方周一（30日）表示，由於大量民眾湧入網站舉報，網站曾因不勝負荷而癱瘓。

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新西蘭由上周四（26日）起封城，全國非必要商業活動暫停，學校亦停課。措施將維持1個月，違者最高可罰款4,000新西蘭元（約1.9萬港元）及監禁半年。

《衛報》報道，由於上周有超過2,000名新西蘭人致電向警方舉報違令者，警方特別設立一個舉報違令者的專用網站，於周日（29日）下午開放使用，以減低警方111熱綫的負荷。

但新西蘭警方指，網站啟用後曾因過多人使用而癱瘓，共接獲超過4,000宗舉報，包括有人違例於戶外玩欖球及舉行派對。新西蘭警務處長布殊（Mike Bush）指，絕大多數的新西蘭人都遵守鎖國令，至今警方拘留了3名違令人士，其中1人仍被拘留。

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布殊指出接獲的舉報中，包括旅客繼續以露營車旅行，及皇后鎮（Queenstown）有背包客舉行60人的派對。但他強調，如民眾只是在社區内慢跑或放狗，這些行爲已獲新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）的批准，並不屬於違令。

新西蘭截至本港時間周二（31日）中午，暫錄得647人確診新冠肺炎，其中1人死亡，74人則康復出院。新西蘭衛生部長布魯姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示新西蘭的整體疫情並未緩和，只是由於周日較少人接受病毒檢測，導致確診人數呈現出疑似緩和的趨勢。當局繼續呼籲民眾避免於戶外聚集，以減低傳播疫情的風險。

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責任編輯：鄭錦玲